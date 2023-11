Guidava con la patente scaduta da 34 anni e mai rinnovata

Una donna di 60 anni, residente ad Alessandria, è stata fermata dalla Sezione Polizia Stradale nei pressi di Acqui Terme dopo aver guidato senza una patente valida per ben 34 anni. La sessantenne aveva ottenuto la sua patente di guida nel 1979 e, nonostante la sua prima scadenza, non aveva mai provveduto al suo rinnovo.

Quando fermata dalle autorità, la donna ha inizialmente tentato di giustificare l’assenza del documento sostenendo di averlo lasciato a casa. Tuttavia, di fronte alla verificabilità della banca dati delle forze dell’ordine, ha successivamente ammesso di non aver mai rinnovato la patente. Ha inoltre spiegato agli agenti di utilizzare il veicolo per brevi tragitti tra i paesi vicini al suo domicilio, preferendo orari e giorni con poco traffico per ridurre la probabilità di controlli.

In aggiunta alle sanzioni amministrative previste per tale violazione, la donna è stata segnalata alla Motorizzazione Civile. Quest’ultima valuterà l’adozione di un provvedimento di revisione urgente, al fine di verificare il possesso dei requisiti psico-fisici necessari per la guida. È opportuno sottolineare che, secondo la normativa vigente, in caso di mancato rinnovo della patente per un periodo superiore ai tre anni, l’interessato è tenuto a ripetere l’intero iter esaminativo per poter riottenere il diritto di guida.

Sanzioni e conseguenze legali per chi guida senza patente

A seguito di questo episodio vale la pena le implicazioni legali e amministrative di tale comportamento.

Come abbiamo già scritto, guidare con una patente scaduta o addirittura guidare senza patente può comportare sanzioni economiche significative. Se la patente è semplicemente scaduta, l’importo della sanzione va da un minimo di 155 euro a un massimo di 624 euro. Tuttavia, la situazione si aggrava notevolmente nel caso di guida con patente sospesa: in tale circostanza, la multa prevista varia da 2.050 euro fino a 8.202 euro. Ancora più severa è la pena per chi guida senza aver mai conseguito una patente: la multa oscilla dai 5.000 euro (riducibili a 3.570 se saldata entro cinque giorni dalla notifica) a un tetto massimo di 30.000 euro. Al di là delle multe pecuniarie, esistono altre possibili ripercussioni. Tra queste, il fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi.

È cruciale menzionare che, nonostante la depenalizzazione introdotta nel Codice della Strada nel 2016, esistono circostanze in cui guidare senza patente viene considerato un reato. Questo è il caso, ad esempio, di recidive entro un biennio o se l’individuo è sottoposto a misure di prevenzione. In tali scenari, le conseguenze sono particolarmente gravi, includendo la possibilità di arresto fino a un anno, il ritiro della carta di circolazione e il sequestro del veicolo, con finalità di confisca.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Whatsapp e quello Telegram di Quotidiano Motori.

Vi invitiamo a seguirci anche su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Copyright Image: H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED