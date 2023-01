La nuova Honda Jazz e:HEV Advance Sport è proposta con dettagli stilistici esclusivi sia interni che esterni. La rinnovata gamma Jazz offre un propulsore ibrido e:HEV rivisto che migliora la guidabilità, aggiungendo potenza e capacità di traino, senza mai rinunciare al rispetto dell’ambiente e all’efficienza dei consumi.

Honda Jazz e:HEV, il design

Gli allestimenti Advance ed Elegance vantano un design della calandra più marcato, oltre a gruppi ottici con fondo più scuro. I paraurti più scolpiti sia all’anteriore che al posteriore sono completati da sezioni inferiori accuratamente lavorate, per conferire a Jazz un aspetto più grintoso. I colori rinnovati dei cerchi in lega del modello Advance completano le novità degli esterni.

Anche Jazz Crosstar vanta una serie di novità che rendono il suo aspetto ancora più robusto e imponente. La calandra, più definita, ha un design a nido d’ape pronunciato ed è accompagnata da paraurti rivisti con inserti argentati, studiati per assumere l’aspetto di una protezione sottoscocca, e da nuove minigonne laterali in tinta. A completare l’aggiornamento, la nuova finitura dei cerchi in lega e il nuovo colore della carrozzeria Fjord Mist blue.

Passando agli interni, le versioni Advance ed Elegance vantano colori, materiali e finiture rinnovati, mentre la Crosstar propone nuovi rivestimenti per i sedili, nuovi dettagli per la plancia e le portiere, e nuove finiture per il cruscotto e la console centrale, oltre a un volante minimalista a due razze.

Honda Jazz e:HEV Advance Sport: la nuova versione

La nuova Advance Sport, disponibile in un’esclusiva colorazione Urban Gray, integra un paraurti anteriore con una finitura unica, una calandra reticolare sportiva, specchietti laterali color nero lucido e straordinari cerchi in lega da 16” che aumentano il fascino di Jazz e:HEV. All’interno, i sedili sono rifiniti con un’esclusiva combinazione di pelle scamosciata sintetica nera e pelle sintetica grigia, mentre il nuovo volante a tre razze, il bracciolo centrale e i pannelli delle portiere sono decorati con cuciture gialle a contrasto.

La rinnovata Jazz e:HEV mantiene la tecnologia ibrida avanzata, reattiva e altamente efficiente di Honda. Il propulsore e:HEV di ultima generazione comprende due motori elettrici, un efficiente motore a benzina e tre modalità di guida intelligenti per offrire elevati livelli di efficienza e fruibilità nel contesto quotidiano.

Il sistema e:HEV, rivisto sotto tutti gli aspetti, vanta un’efficienza, una guidabilità e una potenza in uscita maggiori. Il motore elettrico di trazione, ora con 10 kW (14 CV) in più, offre una potenza totale in uscita di 90 kW (122 CV), mentre il motore del generatore è aumentato di 8 kW, raggiungendo così un picco di 78 kW (106 CV). Il motore benzina da 1,5 L ha guadagnato 7 kW e ora produce fino a 79 kW (107 CV). La coppia rimane a 131 Nm.

Anche la trasmissione è stata rivista e ora offre a Jazz e:HEV una fluidità e una guidabilità migliorate, per un’esperienza di guida più coinvolgente. Crosstar, Advance ed Elegance vantano un nuovo concept che migliora la sensazione di accelerazione. Per differenziare ulteriormente l’Advance Sport dal resto della gamma, la mappatura del pedale dell’acceleratore è stata rivista per offrire una maggiore potenza e migliorare le caratteristiche della risposta. Anche il controllo lineare del cambio è stato rivisto per dare al motore termico un punto di cambiata più elevato a 6.300 giri/min.

Soluzioni per la sicurezza

Per completare l’imponente allestimento della nuova Jazz, Honda offre alcune delle funzioni di sicurezza e guida assistita più avanzate della categoria. La telecamera grandangolare ad alta definizione offre una visibilità migliore dell’area intorno al veicolo, per il riconoscimento di margini privi di bordi o di segnaletica orizzontale, mentre i sistemi di sicurezza attiva sono stati rivisti per ridurre la loro intrusione nella guida quotidiana.

Il Sistema di assistenza nel traffico (TJA), ora aggiornato per offrire assistenza con lo sterzo da 0 km/h, riduce la fatica di guidare nel traffico e aumenta la già impressionante protezione dagli incidenti. Gli avanzati sistemi di guida assistita si aggiungono ai dieci airbag di serie, che includono anche quello alle ginocchia del lato passeggero e il centrale, posizionato tra i due sedili anteriori.

