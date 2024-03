Hyundai i30 2024: più sicura e con un nuovo infotainment

La Hyundai i30 2024 si aggiorna con nuove caratteristiche estetiche, nuovi internie e una dotazione aggiornata di sistemi di sicurezza di serie

La Hyundai i30 2024 è il model year della compatta coreana, disponibile come sempre sia nella versione a 5 porte che wagon, e sempre con diverse motorizzazioni.

L’aggiornamento prevede poche novità estetiche, concentrandosi su innovazioni tecnologiche, con un nuovo infotainment e nuovi sistemi di sicurezza. Debutta anche un allestimento Business pensato per i professionisti e le flotte aziendali.

Le novità estetiche della Hyundai i30 2024

Non cambia molto il design esterno della Hyundai i30 2024, se non per alcuni dettagli. Anteriormente c’è una nuova e ridisegnata griglia del radiatore, così come nuovo è anche il design del paraurti e degli alloggiamenti dei fendinebbia. Al posteriore, il paraurti è stato a sua volta ridisegnato con un inserto che lo rende visivamente più largo, per una maggiore presenza su strada. Ci sono anche nuovi cerchi in lega da 16 pollici con un design più elaborato.

Novità più specifiche negli interni, con la plancia che ora gode di una vernice speciale che la rende più liscia e piacevole al tatto, e anche il tunnel centrale ora ha una nuova vernice in nero lucido. I sedili ora si possono avere scegliendo uno tra i quattro rivestimenti: sola stoffa, stoffa e pelle, solo pelle o tessuto con effetto scamosciato unito a pelle.

Nella versione 5 porte, la Hyundai i30 2024 è disponibile anche con allestimento N Line, con dettagli sportivi derivati dalla i30 N come le maglie della griglia anteriore, il disegno a linee orizzontali rosse che decora gli interni in pelle e tessuto scamosciato, accenti metallizzati scuri nelle prese d’aria laterali e sulle minigonne, e cerchi in lega N Line specifici fino a 18 pollici.

12 i colori esterni, di cui 7 nuovi: Abyss Black Pearl, Ecotronic Grey Pearl, Ultimate Red Metallic, Jupiter Orange Metallic, Meta Blue Pearl, Cypress Green Pearl e Sailing Blue Pearl si aggiungono quindi ad Atlas White, Serenity White Pearl, Shimmering Silver Metallic, Shadow Grey ed Engine Red.

Nuovo infotainment e nuovi ADAS

Su Hyundai i30 2024 c’è ora un display LCD a colori da 4,2 pollici di serie che funge da cruscotto, tre porte USB-C sia davanti che dietro e aggiornamenti OTA. Optional il display da 10,25” anche per il cruscotto.

Di serie ci sono numerosi sistemi di sicurezza con Hyundai Smart Sense:

Forward Collision-Avoidance Assist, che rileva e aiuta a evitare ostacoli;

Lane Following Assist;

Intelligent Speed Limit Assist, che avverte quando si superano i limiti di velocità;

Rear Occupant Alert, che segnala di controllare i sedili posteriori in fase di uscita;

Optional, il Junction Turning, un aiuto nelle svolte a sinistra negli incroci; così come l’Highway Driving Assist 1.5, che mantiene la distanza del veicolo e regola automaticamente la velocità in base al limite o alle curve.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD