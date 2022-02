Charge myHyundai consente di ricaricare con energia verde

Ultilizzando Charge myHyundai è possibile scegliere la ricarica elettrica verde con energia che proviene da fonti rinnovabili.

Con Charge myHyundai, utilizzando l’opzione di ricarica green per ogni sessione di ricarica pubblica effettuata dai clienti attraverso il suo servizio integrato paneuropeo, una quantità di energia equivalente verrà reimmessa nella rete come elettricità verde.

Hyundai si impegna a utilizzare le Garanzie di Origine (GO) per ottenere l’attributo green per l’energia relativa a ogni sessione di ricarica. Questo assicura che, per ogni ricarica elettrica effettuata tramite Charge myHyundai, l’equivalente quantità di energia generata venga reimmessa nella rete come elettricità verde.

I fornitori generano energia a emissioni zero utilizzando risorse naturali come l’energia eolica o solare, che viene poi convertita in energia elettrica. Un registro indipendente autentica l’origine verde di ogni unità di energia prodotta, misurata in MWh, attraverso una certificazione GO.

Charge myHyundai è la rete di ricarica in più rapida crescita in Europa

In collaborazione con Digital Charging Solutions (DCS), Charge myHyundai fornisce agli automobilisti l’accesso a una delle più grandi reti di ricarica pubblica del mondo con oltre 300.000 punti di ricarica in 29 Paesi europei. Gli utenti del servizio paneuropeo di ricarica pubblica integrata hanno accesso ai punti di ricarica di tutti i principali operatori attraverso una singola piattaforma per un uso più semplice e agevole.

Un ulteriore vantaggio di Charge myHyundai è l’accesso a Ionity, il servizio di ricarica pubblico integrato paneuropeo con più di 1.600 punti di ricarica ad alta potenza in 24 Paesi europei all’interno della sua rete. I caricatori ad alta velocità da 350 kW supportano la ricarica ultra-veloce di Ioniq5.

Charge myHyundai è disponibile per i modelli elettrici a batteria (BEV) e ibridi plug-in (PHEV), compresi IONIQ 5, Kona Electric, Ioniq Electric, Tucson Plug-in Hybrid, Santa Fe Plug-in Hybrid e Ioniq Plug-in Hybrid.

