Hyundai Galloper è pronto a tornare come fuoristrada elettrico?

Pare proprio che dalla Corea sia in arrivo un nuovo concept su base Hyundai Galloper in versione elettrica. E a pensarci bene, dopo aver confermato che il concept Grandeur Heritage servirà da ispirazione per la Grandeur di prossima generazione, potrebbe davvero essere una bella operazione. Tant’è che gli amici di NYMammoth hanno già provato ad immaginare come potrebbe apparire con una serie di rendering.

Un bel SUV squadrato, che riprende l’estetica in voga negli anni 80/90, con linee precise e squadrate, ma appunto con un tocco moderno. Il design riprende ovviamente quella del Mitsubishi Pajero prima serie, che era il modello alla base del Galloper per una collaborazione tra varie anime della galassia Hyundai.

Hyundai Galloper era infatti prodotto da Hyundai Precision a Ulsan, mentre Hyundai Motor Company forniva motori, le trasmissioni e i pannelli della carrozzeri. Hyundai Motor Service era invece la società che si occupava della distribuzione e commercializzazione. Nel 2000, nel corso di una ristrutturazione di Hyundai Motor Company e delle sue affiliate, il nome di Precision fu cambiato in Hyundai Mobis.

Ovviamente non c’è ancora nulla di certo, ma se le indiscrezioni trapelate ultimamente fossero vere, si aprirebbe un bella linea di nuove vetture nell’ambito della gamma Hyundai.

