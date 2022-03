Hyundai i10 GPL con prezzi a partire da 15.450 euro per la Advanced sempre connessa e tecnologica con motore 1.0 da 65 CV.

Hyundai i10 GPL è una delle cittadine più complete e accessoriate sul mercato. Mantiene tutte le caratteristiche tipiche della versione benzina, con un motore bi-fuel benzina/GPL che, oltre ad essere ecologico, permette anche bassi costi di gestione e manutenzione.

Il motore della Hyundai i10 GPL

Hyundai i10 GPL monta un motore bi-fuel benzina/GPL 1.0 da 65 CV dai consumi davvero bassi: si parla infatti di 4,8 litri su 100 km, e questo è sicuramente merito della leggerezza dell’auto, e delle dimensioni piccole del motore.

Il prezzo di listino della Hyundai i10 GPL Advanced 5 posti è di 15.450 euro, al netto di incentivi e promozioni. Il più ricco allestimento tech costa invece 16.850 euro.

Il GPL non è presente sugli allestimenti più ricchi, Prime ed N-Line.

La dotazione

Una ricca dotazione in serie fin dagli allestimenti più bassi è la stata la chiave del successo di Hyundai negli ultimi 15 anni. La Advanced, come detto la base della gamma, comprende infatti:

Climatizzatore manuale

Presa USB

Presa ausiliaria 12V

Cruise control

Sistema di assistenza anti-collisione frontale con riconoscimento veicoli e pedoni

Sistema di mantenimento della corsia (LKA)

Sistema di monitoraggio pressione gomme (TPMS)

Immobilizer

Kit gonfiaggio pneumatici

Luci diurne (alogene)

Sensore crepuscolare

Sedile posteriore abbattibile con modulo 60:40

Airbag (anteriori, laterali, a tendina)

Sistema di bloccaggio delle portiere (manuale)

La Tech aggiunge:

Bluetooth

Comandi audio al volante

Maniglie in tinta con la carrozzeria

Cerchi in lega da 15″

Fendinebbia anteriori

Indicatori di direzione a LED integrati negli specchietti

Luci di posizione a LED

Luci diurne a LED

Specchietti neri a contrasto

Specchietti retrovisori regolabili e riscaldabili elettricamente

Vetri posteriori con protezione UV

Specchietti di cortesia

Volante a 3 razze rivestito in pelle

ABS con controllo elettronico della stabilità (ESC)

Potete consultare le offerte del mese Hyundai nel nostro articolo con tutte le promo delle case.

