La nuova Hyundai IONIQ 6 sarà una sport coupè elettrica?

L'ultimo rendering della Hyundai IONIQ 6 arriva direttamente dalla Corea ed immagina la nuova auto elettrica come una sport copuè.

Di recente abbiamo visto un prototipo di Hyundai IONIQ 6 in video, e con l’inizio della produzione previsto per luglio i nostri amici di NYMammoth hanno pubblicato l’ultimo rendering della prossima auto elettrica di Hyundai. Il video che riportiamo qui sotto è ricco di dettagli che riteniamo quanto meno verosimili.

Sappiamo che la produzione della prossima Hyundai IONIQ è stata ritardata di circa 3 mesi rispetto al calendario originale. Pare che Hyundai si sia presa qualche settimana in più di tempo per migliorare alcune parti interne ed esterne della vettura che non erano di gradimento del presidente Eui-sun Chung.

Le modifiche potrebbero riguardare i paraurti anteriore e posteriore, con il design che sarebbe stato modificato ed allungato di circa 20 mm. Le indiscrezioni parlando di pacco batterie che raggiungerà i 77,4 kWh per avere maggiore autonomia massima.

Dovremmo vedere la Hyundai IONIQ 6 definitiva entro la fine di questo mese, mentre l’inizio della produzione presso lo stabilimento Hyundai di Asan dovrebbe partire a Luglio.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.