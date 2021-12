Perchè Hyundai si è messa a fare robot camerieri?

Hyundai MobED è un robot elettrico a quattro ruote in grado di ruotare sul posto, velocità massima 30 km/h e autonomia di quattro ore.

Un quattro ruote Hyundai che porta calici di champagne, o di italianissimo prosecco, su salite e discese, senza farne cadere una gioccia: perchè? Si tratta del Mobile Eccentric Droid (MobED), una nuovissima e pionieristica piattaforma di piccola mobilità che utilizza tecnologie robotiche all’avanguardia.

Hyundai MobED viaggia su quattro grandi ruote, con una sospensione indipendente che permette una postura ottimale del corpo e un movimento stabile anche su strade inclinate e irregolari. Questa sospensione permette alla piattaforma di muoversi attraverso ambienti urbani complessi regolando liberamente il suo passo e gli angoli di sterzata.

La piattaforma Hyundai MobED è nata per superare i limiti degli attuali robot di guida e di servizio per interni, massimizzando al contempo la sua usabilità nelle città e migliorando in maniera consistente la mobilità complessiva della piattaforma.

Dotato di tecnologie innovative, tra cui un’avanzata trasmissione ‘Eccentric Wheel‘ e sistemi high-tech di sterzo, frenata e controllo dell’altitudine, MobED si adatta e garantisce una postura ottimale su varie superfici stradali e in diversi ambienti. I tre motori montati su ogni ruota forniscono potenza e precisione di sterzata alle ruote mentre controllano anche la postura generale del corpo.

La disposizione intelligente di ogni ruota con un sistema di controllo individuale della potenza e dello sterzo consente la rotazione sul posto e il movimento omnidirezionale, che permette una mobilità altamente efficace anche in situazioni con spazi ristretti. Il sistema di controllo della postura basato su meccanismi originali stabilizza l’attitudine del corpo, regolando l’altezza di ogni ruota in base alle condizioni del terreno. Gli pneumatici da 12 pollici di MobED aiutano ulteriormente ad assorbire urti e vibrazioni.

Hyundai MobED misura 67 cm di lunghezza, 60 cm di larghezza, 33 cm di altezza e pesa 50 kg. Il suo passo si espande fino a 65 cm per una stabilità ottimale nella guida ad alta velocità e poi scende a 45 cm per manovre a bassa velocità in ambienti più complessi. La sua velocità massima è di 30 km/h e consente circa quattro ore di guida con una sola carica con una capacità della batteria di 2 kWh.

Progettato per la piena versatilità e modularità, MobED può essere utilizzato per varie applicazioni, a seconda del dispositivo montato. Il Gruppo si aspetta che la regolabilità delle ruote della piattaforma, le dimensioni compatte e la capacità di ridurre le vibrazioni lo rendano una soluzione tecnologica ottimale nell’ambito dei servizi di consegna, di guida e per le riprese video. Grazie alla sua eccezionale manovrabilità, la piattaforma può essere utilizzata anche per i robot di servizio che possono operare sia all’interno che all’esterno.

MobED può essere usato come un dispositivo di mobilità o per gli anziani o i disabili quando la piattaforma è progettata per la presenza di persone a bordo. Può anche essere utilizzato anche come passeggino o di micromobilità per il tempo libero.

Hyundai Motor Group sarà presente al CES 2022, in programma dal 5 all’8 gennaio 2022, dove presenterà la sua visione della robotica del futuro. MobED sarà esposto presso lo stand Hyundai.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.