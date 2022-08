Il video della Hyundai N Vision 74 in pista

Anche questa volta il video arriva direttamente dalla Corea, e ci mostra la bellissima Hyundai N Vision 74 in pista impegnata in qualche curva ad alta velocità. Movimenti che ci permettono di sentire il suono del motore, decisamente in versione motorsport.

La N Vision 74 è un vero e proprio laboratorio su ruote, con un motore ibrido ad idrogeno. E’ un po’ l’incarnazione moderna della Hyundai Pony Coupé del 1974 disegnata da Giorgetto Giugiaro.

Il design della Hyundai N Vision 74 vede protagoniste le linee vintage rinfrescate dai gruppi ottici Parametric Pixel, dai cerchi e dalla tecnologia che ne fanno quasi una di quelle operazioni di restomod come accaduto proprio per Hyundai per la Grandeur Heritage.

Tanta passione da parte dei coreani nei confronti di Giugiaro, tant’è SangYup Lee, Vice presidente esecutivo e capo del Hyundai Design Center, ha parlato del “rispetto e l’apprezzamento che abbiamo per la dedizione e la passione dietro alla concept Pony Coupé”.

Sicuramente il lavoro nel motorsport da parte di Hyundai, in primis nel WRC, sta portando i suoi frutti nello “svecchiare” il marchio, rendendolo sempre più appetibile ad un pubblico giovane.

