I migliori idrorepellenti per vetri auto per vedere bene quando piove

Lo spray idrorepellente per vetri auto, funziona davvero? Sappiamo che quando piove sono sempre di più le persone che utilizzano un idrorepellente per vetri auto per agevolare lo “sporco lavoro” dei tergicristalli sul parabrezza, sul lunotto posteriore e sugli specchietti retrovisori esterni per migliorare la visibilità durante gli acquazzoni e migliorare il comfort di guida.

Tenete presente che per avere un parabrezza sempre pulito, si possono anche recuperare i gommini della spazzola tergicristalli con l’economico “affilatore” e, ovviamente, tergicristalli sempre in ordine.

Lo spray rappresenta trattamento semplice e veloce che permetterà di migliorare la nostra sicurezza durante gli spostamenti in auto di tutti i giorni nelle piovose e lunghe giornate invernali. Abbiamo selezionato i migliori spray idrorepellente per vetri auto disponibili online.

Idrorepellente per vetri auto: come si applica

Prima del trattamento è necessario pulire con molta cura il cristallo con un pulitore attivo. In seguito è necessario applicare il prodotto in modo uniforme passandolo con movimenti circolari, orizzontali e verticali e poi lucidare con un panno asciutto e pulito. Bisogna stendere il prodotto fino alla eliminazione di eventuali aloni.

Alcuni consigli. Non lavare l’auto prima di un’ora dall’applicazione. Non applicare su parti in plastica, superfici verniciate e calde. E’ consigliato sostituire le spazzole tergicristallo dopo l’applicazione.

Arexons Rain Off

Arexons Rain Off è uno speciale trattamento per il parabrezza: applicato prima della pioggia, crea un film idrorepellente che favorisce lo scivolamento delle gocce di pioggia già a 50/60 km/h.

Rain Off di Arexons, grazie alla sua formulazione, fa scorrere le gocce d’acqua senza farla aderire alla superficie: l’acqua condensa in goccioline che scivolano via all’aumentare della velocità del veicolo, lasciando il cristallo sempre pulito e trasparente. Arexons Rain Off è dotato di un applicatore che rende facile l’applicazione del prodotto.

Hendlex VETRI Protezione idrorepellente vetri auto per pioggia

Respinge acqua, sporco e altri liquidi. Migliora notevolmente la visibilità di guida in caso di maltempo e prolunga la durata delle spazzole dei tergicristalli permettendoti di usarle meno spesso. Gli insetti rappresentano un grosso problema sia per le auto che per le moto. Grazie alla nanotecnologia, Hendlex per Vetri PRO ti semplifica la vita.

L’applicazione dello strato idrorepellente sul parabrezza prolungherà la vita delle spazzole del tergicristallo, poiché non sarà necessario utilizzarle tanto quanto prima. Nell’usarle, ci sarà meno attrito tra tergicristallo e il parabrezza. Ciò consente di risparmiare tempo e denaro.

Per utilizzarlo bastano semplici passaggi: pulire la superficie con un panno per la pulizia. Assicurarsi che sia asciutto. Usando un panno applicare il rivestimento sulla superficie esterna del parabrezza anteriore e ripetere il processo più volte. Assicurarsi di coprire tutta la superficie. Lucidare la superficie esterna con il rivestimento con nanotecnologia utilizzando un panno per 30-60 secondi.

StickersLab: Spray idrorepellente nanotecnologico parabrezza vetri auto

Il trattamento per parabrezza, lunotto e specchietti idrorepellente per auto, di StickersLab permette di rendere i vetri repellenti all’acqua ed a qualsiasi evento atmosferico.

La pioggia scivolerà via molto più facilmente in quanto crea una pellicola trasparente invisibile che fa scivolare l’acqua. Applicazione facilissima in soli 2 minuti.

Turtle Wax

Garanzia tedesca, lo spray idrorepellente per vetri auto Turtle Wax garantisce una visibilità impeccabile in caso di pioggia scrosciante, grandine, neve e ghiaccio. Una sola applicazione del prodotto sui cristalli dell’auto dura a lungo e non lascia residui. Venduto in confezione unica da 300 ml.

Rain-X

Lo spray idrorepellente per auto Rain-X permette di espandere e migliorare la visuale del parabrezza e del lunotto posteriore dell’auto durante pioggia, grandine e neve aumentando al contempo la sicurezza e il comfort di guida.

Rain-X è in grado di creare una pellicola trasparente invisibile che fa scivolare via l’acqua. Viene spedito in doppia confezione da 200 ml ciascuna.

