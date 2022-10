La Jeep Wagoneer pick up è decisamente meglio di quanto immagini

Sono apparsi in rete i rendering di un Jeep Wagoneer pick up, realizzati da Kolesa.ru, versione da lavoro della Jeep Wagoneer. La vettura è venduta solo negli Stati Uniti, e la sua versione pick up potrebbe puntare a coloro che ritengono il Gladiator, il “vero” pick up del marchio, troppo goffo e spigoloso.

Come potrebbe essere la Jeep Wagoneer pick up

Le possibilità che Jeep realizzi veramente una versione pick up della Wagoneer sono molto basse, considerando anche che la stessa Wagoneer resta un’incognita nell’unico mercato in cui è venduta, quello americano.

Se dovesse andare in porto, comunque, con ogni probabilità manterrebbe la stessa unica motorizzazione della versione SUV, vale a dire un V8 5.7 benzina mild hybrid con tecnologia eTorque da 392 CV e 548 N/m abbinato a un cambio automatico a 8 rapporti con trazione posteriore.

Tre le varianti di trazione integrale, come già anche sul Gladiator: Quadra-Trac I full time, Quadra-Trac con riduttore e Quadra-Drive II con riduttore e differenziale a controllo elettronico.

Esteticamente, invece, presenterebbe gli stessi dettagli della versione SUV. L’anteriore con fari full LED sottili e larghi, che accompagnano la griglia a 7 feritoie tipica Jeep, e sono seguiti in basso da una seconda griglia con i fendinebbia. Le modifiche evidenti sarebbero ovviamente al posteriore, sostituito dal cassone e con fari LED uniti al centro, abbastanza eleganti e moderni nella linea. Da notare la configurazione della cabina a 4 porte, in grado quindi di ospitare fino a 5 persone.

—–

