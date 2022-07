Jeep Wrangler 4xe 2023: il brand continua a rinnovare la propria gamma di colori, offrendo agli appassionati la possibilità di ordinare un look personalizzato direttamente dalla fabbrica, con due nuovi colori: Earl e Reign, quest’ultimo in edizione limitata.

Presentata per la prima volta sul concept Gladiator Farout nel 2020, Earl è una tonalità di grigio con accenni di acquamarina e debutta per la prima volta come colore esterno di serie sui model year 2023 della gamma Wrangler.

Il viola, comparso per l’ultima volta sulla JK Wrangler del 2018, fa oggi il suo ritorno come Reign. Quest’accattivante colorazione, disponibile in edizione limitata, conquisterà tutti i clienti amanti delle tonalità violacee. Questi nuovi colori si aggiungono alle livree Firecracker Red, High Velocity, Hydro Blue, Sarge Green, Silver Zynith, Sting Gray, Granite Crystal, Black e Bright White.

Jeep Wrangler 4xe 2023: caratteristiche

Wrangler 4xe è la Wrangler più sostenibile e con le migliori capacità off-road di sempre. Anche le prestazioni sono state ottimizzate: questo modello accelera da 0 a 100 km/h in soli 6,4 secondi ed eroga sino a 380 CV di potenza massima combinata e una coppia massima di 637 Nm. Inoltre, vanta una trazione 4×4, in modalità “pure electric”, con un controllo ai bassi regimi mai visto prima e un’autonomia che può superare i 50 km (nel ciclo urbano WLTP) nella guida a zero emissioni.

Il sistema di propulsione combina due motori elettrici, un motore I-4 turbo da 2,0 litri e un cambio automatico a otto velocità per assicurare una propulsione silenziosa, una maggiore capacità off-road nel 4×4 senza preoccupazione per l’autonomia elettrica. Questa configurazione consente di mantenere inalterata la meccanica della Jeep Wrangler con certificazione Trail Rated che include, a seconda dell’allestimento, due avanzati sistemi di trazione integrale full time active on demand – Selec-Trac o Rock-Trac, assali Dana next-generation, bloccaggi elettrici dei differenziali anteriore e posteriore Tru-Lock, differenziale a slittamento limitato Trac-Lok e barra stabilizzatrice anteriore a scollegamento elettrico.

Inoltre, la disponibilità istantanea della coppia e le prestazioni migliorate garantite dalla combinazione tra le propulsioni turbo benzina ed elettrica rendono l’indiscussa “regina dell’off-road” ancora più performante e inarrestabile sullo sterrato. Ed è proprio qui che, grazie alla tecnologia 4xe, la Wrangler plug-in hybrid può viaggiare a quattro ruote motrici in modalità 100% elettrica, garantendo prestazioni di riferimento in totale sicurezza e il piacere di ascoltare la “voce” della natura. Le modalità E Selec consentono al conducente di adattare la propulsione della Jeep Wrangler 4xe al tipo di viaggio: Hybrid, Electric ed eSave, che conserva la carica del pacco batteria per un utilizzo successivo.

