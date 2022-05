A 7 anni guida l’auto dei genitori e semina il panico mentre la dashcam riprende tutto.

Il video del bimbo di 7 anni che va a comprare una granita con l'auto dei genitori seminando il panico ma senza fare troppi danni.

I bambini fanno cose strane, ma prendere l’auto dei genitori per farsi un giro a soli sette anni non è una cosa che si vede spesso, fortunatamente. Un bambino di Middletown, Ohio, ha deciso che voleva una granita, i genitori dormivano ed ha pensato che era il caso di fare tutto da solo.

La storia, riassunta in un servizio dall’emittente locale WLWT, ci racconta che Daniel, avendolo visto fare molte volte, ha pensato che fosse una cosa normalissima prendere la macchina e andare a comprarsi la granita, come fanno i grandi. Prima di incolpare i genitori, c’è da dire che il bimbo si è dato davvero da fare. Per prendere le chiavi, che non erano alla portata di un bambino, ha dovuto prendere una sedia ed arrampicarsi fino al gancetto sulla quale era stata lasciata.

Probabilmente la voglia di granita era così grande che nulla ha potuto fermarlo, si è messo al volante della Kia Sportage di famiglia ed è partito, come registrato dalla dashcam a bordo della vettura. C’è Daniel che si allaccia la cintura di sicurezza come farebbe qualsiasi adulto responsabile ma non sapendo nulla delle regole stradali e molto poco della guida di un’auto inizia a combinare qualche guaio. Riuscire a malapena a raggiungere i pedali e tenere la testa sopra il cruscotto non è stato di aiuto. Ben presto ha sbagliato direzione su una strada a quattro corsie, provocando il caos.

Le chiamate al 911 hanno iniziato a fioccare, mentre gli altri automobilisti non credevano ai loro occhi e alcuni di loro sono addirittura saltati fuori dalle loro auto per cercare di fermare la Kia in movimento. Un uomo ha tentato di rompere il finestrino dell’auto, ma Daniel non ci sta, e gli risponde “Fermati! È l’auto di mia madre!“. Qualcuno più coraggioso ha cercato di fermare la Sportage con il proprio corpo, allora Daniel ha fatto del proprio meglio per evitarlo, andando ad urtare una Jeep ferma sulla strada, ponendo fine alla sua prima guida.

Fortunatamente non ci sono stati feriti, ed è anche per questo che la storia ci strappa un sorriso.

