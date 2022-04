Siamo stati a bordo della Kia EV6 GT da 585 CV con 0 a 100 km/h in 3,5 secondi e velocità massima di 260 km/h, prezzi da 69.000 euro.

Kia EV6 GT è la Kia di serie più potente di sempre con i suoi 585 CV complessivi che producono una coppia di 740 Nm . E se anche viene classificato come crossover gran turismo dal comfort premium, è evidente che è sul terreno delle prestazioni che Kia scende in campo per vincere.

Abbiamo potuto testarla brevemente sull’autobahn attorno a Francoforte e siamo rimasti completamente a bocca aperta nel constatare come i coreani abbiano saputo mantenere le promesse. Accelerazione e ripresa fulminante, con un passaggio da 100 a 200 km/h che ci ha letteralmente incollati ai sedili.

Ma come diceva qualcuno “la potenza è nulla senza controllo“, e nei cambi di corsia la EV6 GT ha dimostrato una tenuta di strada da vera super sportiva grazie anche al differenziale a slittamento limitato elettronico (e-LSD) che assicura la messa a terra della potenza, garantendo la massima trazione e stabilità grazie alla gestione automatica della coppia tra le ruote con maggiore aderenza.







































































































Ovviamente il sistema frenante è stato potenziato e permette una reattività immediata. I freni a disco ventilati anteriori da 380 mm e posteriori da 360 mm garantiscono arresti in spazi ridotti. La calibrazione della modulabilità del pedale assicura un feeling che permette di ottenere il meglio sia nelle fasi di decelerazione sia in quelle di arresto.

Tutto qui? No, perché la versione GT offre tanto, vediamolo insieme.

Motore elettrico, prestazioni elettrizzanti

Una volta si parlava di cosa c’era “sotto al cofano”, mentre oggi con l’elettrico forse è più corretto parlare di cosa “c’è sotto”. Kia EV6 GT dispone di due motori 100% elettrici ad alte prestazioni dall’elevatissima reattività.

Il motore anteriore da 160 kW (218 CV) funziona in coppia con quello posteriore da 270 kW (367 CV), per una potenza complessiva di 430 kW (585 CV). La trazione dei due motori viene distribuita su tutte e quattro le ruote per una maggiore dinamica anche nelle condizioni più difficili. Sul fronte delle prestazioni Kia EV6 GT viene accreditata di uno 0 a 100 km/h in 3,5 secondi con una velocità massima di 260 km/h.

Autonomia, batteria e ricarica della Kia EV6 GT

Secondo i dati forniti dalla casa coreana, il pacco batteria da 77,4 kWh di EV6 GT e la capacità di ricarica ultra rapida da 800 V consentono un’autonomia di oltre 400 chilometri, con una capacità di ricarica dal 10 all’80% in 18 minuti.

Da questo punto di vista è interessante ricordare come l’investimento di Kia in Ionity, la rete di ricarica ad alta potenza, assicuri rifornimenti rapidi. Ad oggi sono oltre 400 stazioni di ricarica Ionity alimentate al 100% con energia ricavata da fonti rinnovabili in 24 Paesi europei e con punti di ricarica ogni 120 km sulla rete autostradale europea.

Grazie invece alla partnership di Kia con Digital Charging Solutions (DCS) è possibile effettuare la ricarica elettrica in altri 300.000 punti di rifornimento. Tramite l’app Kia Charge il pagamento è diretto sia che si utilizzi la rete Ionity sia quella di DCS.

Kia EV6 GT dispone inoltre dell’unità di controllo della carica integrata (ICCU) che permette di usufruire della funzione V2L. Si dispone quindi fino a 3,6 kW di potenza per far funzionare ad esempio contemporaneamente un televisore da 55 pollici e un condizionatore d’aria per più di 24 ore. Il sistema è anche in grado di caricare un’altra auto elettrica.

Dinamica elettrica

Oltre alle classiche impostazioni di guida Eco, Normal e Sport, la modalità di guida GT ottimizza automaticamente i motori elettrici, l’impianto frenante, lo sterzo, le sospensioni, il sistema e-LSD ed il controllo elettronico della stabilità (ESC) nelle impostazioni più sportive.

Nell’impostazione più votata alle prestazioni, il comando dello sterzo è stato calibrato per dare più sensibilità ai movimenti del volante anche nei piccoli angoli e per avere più immediatezza e precisione. Il sistema Electronic Control Suspension (ECS) di Kia EV6 GT offre agilità e comfort grazie al controllo continuo dello smorzamento.

Per quei guidatori che vogliono avere il totale controllo del veicolo, su EV6 GT è inoltre possibile disattivare il sistema ESC mentre con la modalità Drift, inviando maggiore potenza alle ruote posteriori, è possibile innescare sovrasterzi di potenza.

Prezzi e disponibilità



La Kia EV6 GT è già ordinabile con prezzi a partire da 69.500 euro, con le prime consegne verso la fine dell’anno.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.