La Via Elettrica di Kia è un progetto di mobilità sostenibile realizzato in collaborazione con MENNEKES ed Eicom per tracciare un percorso di ricarica e ristoro lungo la Penisola italiana

La Via Elettrica di Kia è una rete di stazioni di ricarica posizionate nei luoghi più suggestivi d’Italia come resort, hotel e ristoranti al fine di connettere più località possibili in un vero e proprio network per la ricarica di veicoli elettrici e plug in.

La Via Elettrica è un progetto ideato e realizzato in collaborazione con Mennekes ed Eicom. E proprio nelle strutture individuate che aderiranno al progetto sarà installata una colonnina di ricarica elettrica universale Mennekes in co-branding con Kia al fine di poter inserire anche la ricarica delle auto elettriche ed elettrificati tra i servizi di strutture ricettive di alto profilo.

Dove sono le colonnine della Via Elettrica?

Il progetto è già decollato e che vede colonnine di ricarica già installate e attive a Rapallo (Ge), San Vincenzo (Li), all’Isola d’Elba e Sirolo (An), ma ben presto si aggiungeranno anche Castel Volturno (Ce), Taranto, Roccella Ionica (Rc) ed Agrigento. Un sistema che punta ad avere una distanza massima di 350 km tra le colonnine della Via Elettrica, in modo da poter essere raggiunte ad esempio da una Kia EV6.

Come funziona

Dal canto loro le strutture che aderiranno avranno maggiore visibilità nei confronti degli utilizzatori di auto elettriche, potendo offrire ricariche gratuite o comunque a prezzi vantaggiosi.

Le colonnine hanno una potenza massima di 22 kW in corrente alternata, ma dipende poi dalla struttura decidere la potenza che verrà erogata. La Via Elettrica non vuole comunque essere una “semplice” rete di colonnine gratis. L’obiettivo è permettere di ricaricare mentre ci si sta dedicando a qualcosa di piacevole, come un pranzo o una cena oppure ci si concede un po’ di relax all’interno del resort o dell’hotel scelto.

La Via Elettrica è aperta anche ad utilizzatori di altre marche, i clienti Kia avranno comunque priorità e ricarica gratuita.

