Un Lamborghini 1R del 1962 è all’asta per 1.600 €

È all’asta su Car & Classic un esemplare di Lamborghini 1R, il trattore più famoso dell’azienda bolognese che noi abbiamo visto, in condizioni migliori, anche a Milano AutoClassica 2022.

Il modello in questione ha infatti bisogno di un lavoro di restauro non indifferente, e per questo parte da una base d’asta di 1.600 €.

Cosa sapere sul Lamborghini 1R

Quello in vendita è uno dei primi esemplari prodotti di Lamborghini 1R, distinguibile per il logo ovale in lega. Come abbiamo anticipato, i segni del tempo sono evidenti, dovuti anche a una lunga vita lavorativa. In particolare, la carrozzeria è arrugginita, i colori tipicamente sgargianti sono spenti e da ripassare.

L’annuncio, però, assicura che rimane in buone condizioni meccaniche, perché il tagliando è stato fatto di recente, e la guida è ancora buona. Per questo è visto come “ottimo esempio da conservare, restaurare o addirittura esporre”.

Questo Lamborghini 1R è stato immatricolato per la prima volta in Italia nel 1962, e l’ultima revisione, con documenti validi, risale al 2019. La vernice è quella originale, ma si possono notare i nuovi pneumatici anteriori e posteriori, così come i nuovi fari sia anteriori che posteriori.

Ciò che richiede una maggiore attenzione, oltre alla parte estetica, è la strumentazione, in gran parte illeggibile.

Il motore è un diesel bicilindrico 1.5 litri a iniezione meccanica Bosch, ma si segnala che i freni meccanici non sono operativi.

Nuove invece alcune tubazioni, così come l’olio, i filtri, e i cuscinetti dell’assale anteriore di recente sostituzione, come le guarnizioni dell’asse posteriore.

