Lamborghini with Italy for Italy è il nuovo libro con la prefazione di Davide Rampello e un testo di Stefano Guindani, un importante progetto culturale della Casa del Toro, tra i brand italiani i più prestigiosi al mondo, un atto d’amore di una grande azienda italiana per il suo paese, per sostenerlo in un periodo storico di nuove sfide.

Un libro con 21 sguardi diversi per una nuova guida che restituisce valore all’Italia, ne esalta l’ethos, la bellezza, l’unicità, l’eccellenza attraverso l’arte fotografica.

Lamborghini with Italy for Italy non è solo un grande volume fotografico, ma un’iniziativa di grande rilievo culturale e sociale, con cui Lamborghini, tra i brand italiani più prestigiosi al mondo, decide di andare oltre le logiche tradizionali per assumere un ruolo sociale e contribuire attivamente a valorizzare il suo Paese in un periodo di sfide globali.

Sono stati chiamati a collaborare a questo progetto venti talenti italiani della fotografia contemporanea, molti affermati, ma anche alcuni emergenti, capaci ciascuno di interpretare una delle venti regioni insieme a venti Lamborghini del passato e del presente secondo il proprio stile autorale.

A questi artisti si è unita la grande fotografa Letizia Battaglia, a cui è stata affidata una speciale interpretazione della sua amata Palermo. Ne è scaturito un viaggio concepito come atto di amore di un’Azienda verso il proprio Paese, tradotto in un affresco di 21 visioni capaci di esaltare un patrimonio identitario unico, impregnato di arte, storia, bellezze naturali e architettoniche, ma non solo.

Un volume che affida alla cultura e all’arte della fotografia il loro valore più alto e profondo, quello di trasformazione della società, attraverso la rottura dei linguaggi espressivi precedenti e la capacità di immaginare e ispirare il futuro.

I fotografi di Lamborghini with Italy for Italy libro sono:

Letizia Battaglia (Palermo)

Stefano Guindani (Sicilia)

Davide De Martis (Sardegna)

Guido Taroni (Calabria)

Gabriele Micalizzi (Puglia)

Camilla Ferrari (Basilicata)

Marco Casino (Campania)

Roselena Ramistella (Molise)

Valentina Sommariva (Abruzzo)

Anna di Prospero (Lazio)

Wolfango Spaccarelli (Marche)

Alessandro Cinque (Umbria)

Gabriele Galimberti (Toscana)

Piero Gemelli (Emilia Romagna)

Marco Valmarana (Veneto)

Mattia Balsamini (Friuli Venezia Giulia)

Simone Bramante (Trentino Alto Adige)

Vincenzo Grillo (Lombardia)

Chiara Mirelli (Piemonte)

Alberto Selvestrel (Liguria)

Fulvio Bugani (Valle d’Aosta)

Dettagli libro:

Editore : Skira (10 dicembre 2020)

Lingua: : Italiano

Copertina rigida : 240 pagine

ISBN-10 : 8857244938

ISBN-13 : 978-8857244938

Peso articolo : 1.72 kg

Dimensioni : 25 x 2.6 x 29 cm

