Lampeggia per segnalare l’autovelox, viene multato ma fa ricorso: cos’è successo?

Un caso che sta attirando l’attenzione della città di Padova riguarda un giovane automobilista che è stato multato dalla Polizia Locale per aver utilizzato i fari della sua auto per segnalare la presenza di un autovelox ai conducenti provenienti dalla direzione opposta. La situazione ha dato il via a una contesa legale che ha suscitato interesse e dibattito.

La situazione contestata

Mentre percorreva una strada cittadina a Padova, un giovane automobilista ha ricevuto una multa dalla Polizia Locale. La ragione? Secondo il verbale redatto dai vigili, il conducente avrebbe utilizzato i fari del suo veicolo lampeggiando per avvisare gli automobilisti in arrivo dalla direzione opposta dell’ubicazione di un’autovettura della polizia con autovelox poco più avanti.

La sanzione iniziale, fissata a 29 euro, è stata in seguito aumentata a 40 euro, decisione che ha scatenato la contestazione dell’automobilista.

La difesa dell’automobilista

Il giovane non ha accettato la sanzione e come riporta La Nuova ha dichiarato: “Non ho fatto i fari, non è vero. I vigili hanno accusato della stessa infrazione anche l’automobilista dopo di me”.

Ha quindi deciso di intraprendere una battaglia legale, rifiutando di firmare il verbale e chiedendo spiegazioni sulla vicenda, che ritiene incredibile. Nonostante siano trascorsi oltre dieci giorni dal fatto, non ha ricevuto alcuna risposta né dalla polizia locale né dal Comune. Tuttavia, è determinato a fare chiarezza, anche se ciò dovesse comportare un’azione legale in tribunale.

Cosa risponde la Polizia Locale

La Polizia Locale ha rilasciato una dichiarazione in cui si sottolinea che segnalare un autovelox con i fari costituisce un illecito amministrativo ai sensi dell’articolo 153 del Codice della Strada.

Questo articolo regola “l’uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi”, e al comma 11 specifica che “chiunque violi le altre disposizioni del presente articolo ovvero usi impropriamente i dispositivi di segnalazione luminosa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 41 a 169 euro”.

C’è da dire che la legge è chiara sull’illecito amministrativo, ma l’interpretazione delle azioni degli automobilisti può variare a seconda delle circostanze. In ogni caso, è fondamentale per gli automobilisti conoscere le norme vigenti e comportarsi in modo responsabile al volante.

