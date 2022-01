È all'asta un Range Rover 6x6, con sei ruote e coda allungata ed enorme vano di carico per portare tutta la famiglia o gli amici

La Mercedes G63 AMG a 6 ruote del 2013 è stata una vera “trend-setter”, perché da quel momento i SUV con due ruote in più sono aumentati a dismisura, e sempre più cercati. C’è anche chi ha pensato a chi non vuole spendere cifre esorbitanti, creando il Range Rover 6×6. Il tamarrissimo veicolo nasce modificando un Range Rover del 1978, al quale sono state tolte due portiere e aggiunte appunto due ruote in più. Il risultato è una vettura molto particolare, con una coda allungata dove si può anche dormire: se lo volete, è all’asta su ebay!

Range Rover 6×6: sembra un effetto di photoshop

Il Range Rover 6×6 con i suoi tre assi, che da molti fan del modello potrebbe essere considerato un sacrilegio, è stato pubblicato per la prima volta nel febbraio del 2017 sulla rivista Land Rover Monthly. Nasce su un modello immatricolato il 22 Maggio 1978, e modificato da Tony Miles (noto come “Smiley Miley”) per l’evento estivo BBC Radio 1 noto come Roadshow.

Il corpo è molto più lungo dell’originale, ma la vettura in realtà mantiene il passo di 2,5 metri e le due porte, con il risultato che la lunghezza maggiore è solo aggiunta a posteriore, dietro al montante B con un effetto bizzarro che sembra dato da photoshop. Non fraintendiamoci, il costruttore ha lavorato anche abbastanza bene, aggiungendo per esempio due pilastri in più per sostenere il tetto ora più lungo.

Gli interni hanno i sedili pieghevoli di serie all’anteriore e la panca pieghevole al posteriore, con coperture tigrate molto selvagge ma anche un po’ pacchiane. Il vano di carico è enorme e contiene anche un tappeto per fare i picnic in campagna.

Il motore è un turbodiesel quattro cilindri da 3.9 litri che produce 81 CV, trasmessa a quattro delle sei ruote tramite un cambio manuale a quattro velocità. Al momento in cui scriviamo, l’offerta più alta è di 13.000 dollari, ben più bassa di quanto richiesto. L’asta terminerà il 30 gennaio 2022.

