Lexus Eternals Marvel Studios: i veicoli personalizzati dei nuovi supereroi

Lexus Eternals Marvel Studios: la casa automobilistica si è ispirata ai supereroi con superpoteri cosmici, come partner automobilistico esclusivo di “Eternals”, realizzando 10 concept a tema, basati su tutti e 10 i supereroi dell’attesissimo film.

Ogni vettura “Eternals” ultraterrena e personalizzata è ispirata al design unico delle armature, all’iconografia e al superpotere di ogni Eternal. Inoltre, un bagliore dorato si sprigiona dalle griglie e dal fondo delle vetture, riflettendo la firma energetica condivisa dai personaggi come si vede nel film. I veicoli saranno presenti in vari eventi, compresa la première sul red carpet.

Lexus Eternals Marvel Studios: la linea di veicoli personalizzati

Ajak, interpretata da Salma Hayek, è una donna potente e autoritaria. È associata con uno dei SUV più capaci del panorama, il GX.

Druig, interpretato da Barry Keoghan, è un pò un ribelle nel film, con super forza e resistenza, rendendo il GX un riflesso adeguato del suo personaggio.

Come l’Eternal più forte, Gilgamesh, interpretato da Don Lee, è uno spirito affine al più grande e potente SUV Lexus, LX.

La LS, berlina di lusso di punta di Lexus, è un match con Ikaris, interpretato da Richard Madden, considerato il leader tattico degli Eternals.

Kingo, interpretato da Kumail Nanjiani, è abbinato all’audace e potente Lexus IS, che guida nel video di Lexus e Marvel Studios “Parking Spot”.

L’Eternal più veloce, Makkari, interpretata da Lauren Ridloff, è l’abbinamento perfetto per l’auto più veloce della gamma Lexus, la RC F Track Edition.

LX, tecnologicamente avanzato, è ideale per Phastos, interpretato da Brian Tyree Henry, il guru tecnologico della squadra.

Una delle auto più potenti di Lexus, la RC F, è abbinata a uno dei personaggi più potenti del film, Sersi, interpretato da Gemma Chan.

NX, un crossover che può fare qualsiasi cosa, è un complemento perfetto per la capacità di illusione di Sprite, interpretata da Lia McHugh.

Thena, interpretata da Angelina Jolie, è perfetta per l’elegante e raffinata Lexus LC 500.

Lexus Eternals Marvel Studios: Parking Spot, il video

Lexus e Marvel Studios hanno svelato anche il video chiamato “Parking Spot“, con Kumail Nanjiani nel ruolo di Kingo. È stato diretto dai fratelli Russo, che hanno diretto quattro film di Marvel Studios tra cui “Avengers: Endgame”. Nel filmato di due minuti, Kingo deve risolvere un problema molto umano prima di potersi unire all’epica battaglia tra supereroi che si svolge in centro: trovare un parcheggio sicuro per la sua nuova Lexus IS 500 F SPORT Performance, la IS più potente di sempre, con un motore V8 aspirato da 472 cavalli.

Lexus Eternals Marvel Studios: il film

Marvel Studios’s “Eternals” segue un gruppo di eroi al di là delle stelle che hanno protetto la Terra fin dall’alba dell’uomo. Quando delle creature mostruose chiamate i Devianti, a lungo ritenute scomparse, ritornano misteriosamente, gli Eternals sono costretti a riunirsi per difendere ancora una volta l’umanità.

L’eccezionale cast include Gemma Chan nel ruolo di Sersi, Richard Madden in quello dell’onnipotente Ikaris, Kumail Nanjiani è Kingo dai poteri cosmici, Lia McHugh l’eternamente giovane Sprite, Brian Tyree Henry l’intelligente inventore Phastos, Lauren Ridloff la superveloce Makkari, Barry Keoghan il solitario e distaccato Druig, Don Lee il potente Gilgamesh, Kit Harington interpreta Dane Whitman, con Salma Hayek nelle vesti della guida saggia e spirituale Ajak, e Angelina Jolie è la feroce guerriera Thena.

Chloé Zhao dirige il film e Kevin Feige e Nate Moore sono i produttori, con Louis D’Esposito, Victoria Alonso e Kevin de la Noy come produttori esecutivi. La storia riportata sullo schermo è di Ryan Firpo & Kaz Firpo, e la sceneggiatura è di Chloé Zhao e Chloé Zhao & Patrick Burleigh e Ryan Firpo & Kaz Firpo. “Eternals” di Marvel Studios uscirà nelle sale italiane il 3 novembre 2021.

