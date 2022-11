Il localizzatore TKMARS +GPS è in sconto su Amazon a soli 47,98 € grazie agli sconti del Black Friday. Le spedizioni sono rapide e gratuite su tutto il territorio italiano.

Un’occasione ghiotta per portare a casa uno dei localizzatori auto più noti che possono essere un valido aiuto anche contro i furti, come avevamo scritto in un articolo precedente.

Come funziona il localizzatore TKMARS GPS Tracker per auto

Diciamo subito che questi localizzatori GPS utilizzano una scheda SIM 2G per 850/900/1800/1900 MHz e che non supportano schede SIM che funzionano solo in 3G o in 4G. Fatevi consigliare dal vostro operatore telefonico di fiducia l’offerta migliore per SIM per domotica.

Per quanto riguarda il prodotto in se stesso, il localizzatore GPS tracker per auto TKMARS non necessita di una vera e propria installazione. E’ possibile nasconderlo in punti “strategici” oppure, grazie al magnete, attaccarlo a qualsiasi superficie metallica. Il posizionamento in tempo reale può essere verificato con un’app Android e iOS, o sul sito web / WAP), con una precisione di posizionamento fino a 5 metri. C’è anche la possibilità di utilizzare la funzione Geo-Fence, ossia un “recinto” virtuale: il dispositivo invia un messaggio al proprio numero di telefono se il veicolo oltrepassa il recinto. La batteria da 2.5000 mAh garantisce uno standby da 90 giorni.

Vediamo allora in sintesi il funzionamento:

Ogni volta che si desidera trovare il tracker, è necessario chiamare il numero di telefono della SIM o inviare SMS.

Dopo la connessione, il dispositivo invia un SMS-SMS con un collegamento a Google Maps

Se desidera il monitoraggio online, è necessario attivare la funzionalità GPRS della SIM, impostare il relativo APN e quindi registrare l’APP / piattaforma Web

Dati tecnici

Marca: TKMARS

Modello: ‎TK905 5000mAh

Nome modello: ‎Tk905 5000mah

Dimensioni prodotto: ‎9 x 7.2 x 2.2 cm; 380 grammi

Pile: ‎1 Ioni di litio (Tipo di pila necessaria)

Vita media della batteria ‎90.0, 1.0 Giorni

Peso articolo ‎380 g

Il localizzatore TKMARS GPS Tracker è acquistabile su Amazon a soli 47,98 € ma solo durante il black friday in corso. Acquistandolo oggi hai la possibilità di riceverlo in 48 ore se sei membro Prime.

