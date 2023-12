Lucasfilm fa causa ad un auto lavaggio Star Wach in Cile, ma non ditegli che c’è anche a Milano.

Apre un autolavaggio che si chiama Star Wash, ma alla Lucasfilm la cosa non piace affatto.

La compagnia di produzione cinematografica Lucasfilm, conosciuta per la saga “Star Wars,” ha intentato una causa contro Star Wash, un autolavaggio a tema situato alla periferia della capitale cilena Santiago, accusandolo ovviamente di plagio, come riferito dagli avvocati dell’autolavaggio.

Secondo Reuters, Star Wash ha condiviso video sui social media che mostrano i dipendenti vestiti da personaggi di “Star Wars” come Chewbacca o uno Stormtrooper mentre puliscono i cofani delle auto, il cacciatore di taglie Boba Fett e l’eroe Cassian Andor che impugnano tubi flessibili invece di blaster e Darth Vader che sembra usare la Forza per richiamare panni da pulizia.

Lo studio legale che rappresenta l’autolavaggio ha dichiarato che mentre il proprietario Matias Jara stava procedendo con la registrazione del suo marchio presso l’autorità brevetti cilena, ha ricevuto una denuncia dal creatore della saga, Lucasfilm. Gli avvocati di Jara hanno detto che la compagnia di produzione cinematografica statunitense vuole bloccare la registrazione del nome e ha sostenuto che il marchio potrebbe essere confuso come affiliato a loro.

Il proprietario dell’autolavaggio sostiene che il nome sia sufficientemente diverso dalla saga cinematografica per evitare confusione. Non solo, il copyright sul marchio, che copre prodotti come giocattoli, mobili e bevande analcoliche, non si estenda alla pulizia delle auto.

Da una parte l’autolavaggio strizza l’occhiolino in maniera evidente alla saga, dall’altra non è bellissimo vedere che una multinazionale se la prende con un piccolo autolavaggio. Non sappiamo come andrà a finire, sappiamo invece che esiste un autolavaggio Star Wash a Milano, ma non vi diciamo dove.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Whatsapp e quello Telegram di Quotidiano Motori.

Vi invitiamo a seguirci anche su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Copyright Image: Sinergon LTD