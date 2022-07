Lynk & Co 01 EM-F: nuovo design e nuovo ibrido da 245 CV

Lynk & Co 01 EM-F è un aggiornamento del SUV sino-svedese che ha debuttato in Cina negli scorsi giorni, e che adotta il nuovo sistema full hybrid da 245 CV combinati sviluppato da Geely.

La EM-F sarà la prima a vedere anche il nuovo design, che riguarda sopratutto i fari posteriori, e sarà venduta in Cina a partire da 181.800 yuan (26.000 € circa). Come riportano le fonti, arriverà in seguito anche una nuova versione plug-in hybrid, chiamata EM-P.

Lynk & Co 01 EM-F: un design più moderno

Il nuovo design della Lynk & Co 01 EM-F mantiene dimensioni e proporzioni di quella attuale, venduta anche in Europa, ma cambia per alcuni aspetti. Prima di tutto il paraurti sia anteriore sia posteriore, che ora è privo dei tubi di scarico a vista.

Il cambiamento più evidente si nota però nei gruppi ottici posteriori, che avvicinano la 01 alla più grande Lynk & Co 09, ammiraglia basata sulla piattaforma della Volvo XC90.

I fari ora sono un unico fascione a LED, che rende a LED anche il logo “Lynk & Co”, in rosso e non più con le classiche cromature su sfondo nero.

Lato interni, invece, non cambia nulla: rimane il bel volante tagliato in basso, e il display touch orizzontale sulla plancia.

In Cina, come già avviene ora, ci sono diverse combinazioni di colore, mentre in Europa, attenendoci alla logica del marchio alle nostre latitudini, dovrebbero rimanere gli interni in Econyl.

“Lynk e-Motive”

I veri cambiamenti sono sotto il cofano. Infatti, Lynk & Co ha di recente presentato un nuovo sistema ibrido chiamato “Lynk e-motive“, che si basa sul Leishen Hi-X di Geely.

Include un motore benzina con cilindro ad albero 1.5 litri da 150 CV abbinato a un’unità elettrica con potenza simile, per un totale di 245 CV, e che riduce il consumo di carburante fino al 40% anche grazie al cambio ibrido DHT Pro a tre rapporti.

La nuova Lynk & Co 01 EM-F è già pronta in Cina, mentre non sappiamo se l’aggiornamento riguarderà anche le versioni europee presenti sul mercato da poco meno di un anno.

