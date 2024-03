La Maserati GranCabrio è la nuova spyder di lusso dotata del potente motore Nettuno da 550 CV, che offre prestazioni eccezionali e comfort supremo per viaggiare in compagnia o in solitaria, immergendosi nel paesaggio con stile.

Maserati GranCabrio è l’ultima meraviglia del design italiano, che rappresenta l’evoluzione spyder della GranTurismo, ed offre un’esperienza di guida all’aperto senza precedenti, senza rinunciare allo stile e al comfort che da sempre contraddistinguono il Tridente.

La GranCabrio arricchisce la gamma Maserati con l’allestimento Trofeo, dotato del potente motore termico 6 cilindri Nettuno, un 3.0 litri twin turbo capace di erogare 550 CV. Questo gioiello della meccanica, il più potente mai concepito per la GranTurismo, promette grandi prestazioni, offrendo un’esperienza di guida en plein air che esalta la libertà senza compromettere il comfort, ideale per lunghi viaggi indimenticabili.

Il fascino della GranCabrio è esaltato dalla sua natura 100% made in Italy, che prosegue la tradizione di eccellenza di GranTurismo introducendo una variante decappottabile che non trascura lusso, prestazioni e piacere di guida. Il tetto in tessuto si integra perfettamente con l’eleganza della vettura, nascondendosi automaticamente nel bagagliaio in soli 14 secondi, anche in movimento, garantendo spazio a bordo per quattro passeggeri.

Osservata dall’esterno, con la capote aperta, la GranCabrio rivela tutta la sua magnificenza, offrendo una simbiosi unica con il paesaggio circostante grazie al rombo totalizzante del suo motore. Questa esperienza di guida aperta trae ispirazione dalla storica 3500 GT, la prima sportiva da strada di Maserati presentata al Salone di Ginevra del 1959, portando avanti una tradizione di successo lunga oltre sessant’anni.

Il design esterno, combinato con materiali di alta qualità e dettagli di stile unici, eleva ulteriormente il concetto di viaggio di piacere, fondendosi perfettamente con l’ambiente e lo spirito avventuroso tipico del cliente GranCabrio. La tecnologia non è da meno, con i migliori sistemi di infotainment e assistenza alla guida che assicurano sicurezza e divertimento senza eguali.

L’esperienza di guida a cielo aperto è arricchita da comfort termico e acustico di primo livello, con una capote disponibile in cinque colori e azionabile dal display centrale per un controllo totale. Per i freddi mattini o le serate ventose, la GranCabrio è equipaggiata con un innovativo neck warmer per riscaldare il collo di guidatore e passeggero, mentre il wind stopper opzionale elimina le turbolenze, massimizzando l’aerodinamica.

La GranCabrio è il simbolo dell’incontro tra efficienza e bellezza, con le su proporzioni classiche e tanta tecnologia all’avanguardia. Gli interni, espressione dell’artigianalità italiana, riflettono un lusso audace e contemporaneo, in linea con la tradizione delle vetture più emblematiche del Tridente.

Copyright Image: Sinergon LTD