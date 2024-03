Maserati MCXtrema: l’apice delle prestazioni racing con 740 CV

La Maserati MCXtrema è l’evoluzione della super sportiva MC20, con una produzione limitata a 62 esemplari, è la supercar esclusiva per la pista che eleva l’esperienza di guida a nuovi livelli di eccellenza.

La nuova Maserati MCXtrema è la nuova supercar che rappresenta l’apice delle prestazioni e dell’innovazione tecnologica della Casa del Tridente, con una potenza mozzafiato di 740 CV. La “belva”, prodotta in soli 62 esemplari, è stata sviluppata esclusivamente per un utilizzo in pista, ribadendo il legame indissolubile tra Maserati e il mondo delle corse.

L’MCXtrema è il risultato di un intenso programma di test e sviluppo condotto sulle piste più impegnative, culminato con la messa a punto finale in vista della consegna del primo esemplare prevista per la fine dell’estate 2024. Questa vettura rappresenta l’evoluzione della celebre super sportiva Maserati MC20, da cui eredita il design e la tecnologia avanzata, ma si distingue per un carattere ancora più estremo e una vocazione decisamente più racing.

Il cuore pulsante dell’MCXtrema è il motore V6 3,0 litri biturbo, una versione potenziata del celebre motore Maserati Nettuno, che garantisce prestazioni straordinarie in ogni condizione di guida. Il lavoro di affinamento tecnologico e il contributo del team di Virtual Analysis e Powertrain Calibration hanno permesso di ottenere una vettura dalla guida emozionante e precisa, capace di trasmettere ogni sfumatura del terreno al pilota.

Il programma MCXlusiva offre ai futuri proprietari dell’MCXtrema un’esperienza di personalizzazione senza precedenti, consentendo loro di partecipare attivamente alla nascita della propria vettura e di curarne ogni dettaglio. Questa esclusiva opportunità si concretizza attraverso tre varianti di personalizzazione: Tech Beast, Corse e Speed Beast, ciascuna caratterizzata da un’identità unica e da un’anima profondamente racing. Sulla macchina la personalizzazione prosegue con la scelta di due diverse opzioni per il colore dei cerchi, Matte Black o Grigio Corsa Bright, e di tre versioni per il sedile: Blue, Black, o Ice.

Ai più creativi è dedicata invece la variante BEASTspoke, che aggiunge il vezzo di scegliere il proprio numero da apporre sulla livrea e quello di scegliere il colore delle impugnature al volante. Ulteriore dettaglio di personalizzazione è la targhetta “One of 62” posta all’interno dell’abitacolo, dove incidere il proprio nome o qualsiasi altra ispirazione il cliente di MCXtrema abbia voglia di portare con sé in pista.

Per arricchire ulteriormente l’esperienza dei possessori di MCXtrema, Maserati ha creato l’MCXperience, un programma che offre servizi esclusivi e la possibilità di entrare in un club riservato. Questa customer experience unica nel suo genere permette di vivere appieno il mondo racing Maserati ed offre il servizio Concierge, l’accesso a esperienze on-track e l’MCXtrema kit disegnato insieme al Centro Stile Maserati, per vestire al meglio i panni del pilota di MCXtrema.

