Maserati svela con entusiasmo la MC20 Notte, la prima edizione limitata della sua supersportiva MC20, progettata per dominare le piste e per eccellere sulla strada. La MC20 Notte Edition celebra l’audace spirito che da sempre anima il Tridente, sin dai giorni in cui Maserati fece il suo debutto in una delle gare più leggendarie della storia dell’automobilismo.

La MC20, simbolo del ritorno del Tridente alle radici delle supercar, unendo sportività e lusso, si avvicina ancora di più alla sua anima competitiva grazie alla Notte Edition. Questa serie esclusiva comprende solo 50 esemplari in tutto il mondo, il cui design trae ispirazione dal potere mistico e intenso dell’oscurità. Una creatura ruggente, progettata per sedurre e arricchire esteticamente le già straordinarie prestazioni del motore V6 Nettuno.

Frutto della collaborazione con Andrea Bertolini, pilota di riferimento Maserati ed ex campione del mondo GT1 con il Tridente, la carrozzeria della MC20 Notte si ispira al coinvolgente mondo delle corse. Gli esterni sfoggiano una transizione da una tonalità nero lucido al magnetico “nero essenza” opaco, pronti a brillare nell’oscurità grazie al tocco magico di Bertolini. Quest’ultimo trasforma dettagli, il Tridente, i loghi laterali e la firma Maserati da argento a oro bianco opaco, omaggiando il glorioso patrimonio del brand nel motorsport.

I cerchi a razze da 20″ neri opachi, incollati all’asfalto, presentano accenti in dorato bianco opaco, mentre le pinze freno sono nere. All’interno, la MC20 Notte vanta sedili sportivi a 6 posizioni in Alcantara nero/grigio con impunture gialle. L’inconfondibile Tridente è presente sui poggiatesta, e il volante sportivo in Alcantara presenta inserti in fibra di carbonio. Una targa metallica tra i due poggiatesta celebra l’esclusività della MC20 Notte Edition, indicando il numero di produzione “Una di 50”.

Per celebrare il lancio della Maserati MC20 Notte Edition, l’ambasciatore globale del marchio e appassionato della MC20, David Beckham, e Andrea Bertolini sono i protagonisti di un coinvolgente video. Nelle immagini, la scintillante MC20 di Beckham si trasforma in una nuova creatura da corsa, sfrecciando attraverso la città e sulla pista nella notte.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Whatsapp e quello Telegram di Quotidiano Motori.

Vi invitiamo a seguirci anche su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Copyright Image: H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED