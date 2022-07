La Maserati Project24 è di una cattiveria inaudita

Maserati Project24 è il nuovo progetto (indicato con un nome in codice) per un numero limitato di auto supersportive in soli 62 esemplari, che eleva le prestazioni del Brand ad un nuovo livello di adrenalina in pista.

Questo modello, dal carattere estremo ed esclusivamente da pista, eredita le specifiche di Maserati MC20, arricchendosi di caratteristiche tecniche ancora più avanzate: lo stato dell’arte del motore V6 Nettuno con nuovi turbocompressori per aumentare la potenza a 740 CV, le innovative sospensioni, impianto frenante carbo-ceramico racing e pneumatici messi a punto per le corse, oltre a caratteristiche di sicurezza omologate Fia.

In linea con l’attenzione della Casa del Tridente al peso, la nuova Maserati avrà un target inferiore a 1.250 kg. La combinazione perfetta di potenza e peso si traduce in un veicolo sorprendente con un rapporto peso/potenza di circa 1,69 kg/CV.

Progettata dal Centro Stile Maserati, Project24 vanta un look completamente nuovo. Questa volta, il design Maserati si spinge oltre i limiti grazie all’assenza dei vincoli tipici di una vettura racing. Il risultato è un mix inedito di bellezza e spirito sportivo, per diventare un classico da collezione.

Maserati Project24 è l’emblema dell’esclusività e offrirà una vasta gamma di servizi unici, che includeranno esperienze in pista e supporto di altissimo livello, esclusivamente per i proprietari di Project24.

Maserati Project24: caratteristiche tecniche

Auto biposto non omologata per uso stradale

Larghezza/Altezza (mm) 2020 x 1220

Conforme ai requisiti di sicurezza FIA race

Motore Maserati Nettuno V6 90° twin turbo 3000 cc – 740 CV

Cambio sequenziale da corsa a 6 rapporti 2WD con leve del cambio

Frizione da corsa e differenziale meccanico autobloccante a slittamento limitato

Carrozzeria completamente nuova in fibra di carbonio con componenti specifici in fibre naturali

Alettone posteriore e anteriore multi-regolabile

Luci a LED anteriori

Monoscocca centrale ultraleggera in fibra di carbonio

Pinze racing

Freni da corsa ventilati CCMR Brembo

Cerchi in alluminio forgiati su misura da 18 pollici

