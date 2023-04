Mazda estende la garanzia a 6 anni o 150.000 km su tutta la gamma

Mazda ha deciso di estendere la garanzia su tutta la sua gamma di vetture a 6 anni o 150.000 km, a seconda di quale evento si verifica per primo, a partire dal 1° aprile 2023. L’obiettivo principale di questo passaggio è quello di migliorare sempre di più l’esperienza dei clienti con i propri prodotti e servizi.

Per Mazda, la qualità è sinonimo di sicurezza e affidabilità nel tempo. Grazie alla sua progettazione umanocentrica, alle soluzioni tecnologiche, ai materiali selezionati con cura e alla maestria artigianale dei suoi Takumi, la marca giapponese si assicura che ogni vettura sia durevole e di altissima qualità. La decisione di estendere la garanzia a 6 anni o 150.000 km, rispetto alla precedente di 3 anni o 100.000 km, rappresenta un ulteriore passo verso l’applicazione del processo di miglioramento continuo di Mazda, che deriva dalla filosofia giapponese Kaizen.

La nuova garanzia copre qualsiasi difetto di materiale e di fabbricazione, e il costruttore si assume l’onere del costo della riparazione o della sostituzione dei componenti interessati, escludendo solo le parti soggette ad usura. La garanzia è gratuita e, in caso di rivendita del veicolo entro 6 anni o 150.000 km dalla data di prima immatricolazione, la garanzia si applicherà anche al nuovo proprietario per il periodo di garanzia o chilometraggio rimanente.

Mazda è molto attenta alla soddisfazione dei propri clienti, e con questo passo, intende dimostrare ancora una volta il suo impegno verso la qualità dei propri prodotti. La garanzia estesa a 6 anni o 150.000 km rappresenta un’importante garanzia per i clienti di Mazda, poiché consente loro di acquistare una vettura con maggiore tranquillità, sapendo che l’auto è garantita per un periodo di tempo più lungo.

Inoltre, per i veicoli elettrici a batteria (BEV) e i veicoli elettrici ibridi plug-in (PHEV), Mazda fornisce anche una garanzia di 8 anni o 160.000 km, a seconda dell’evento che si verifica per primo, sulla batteria ad alta tensione. Questa garanzia è stata introdotta per rassicurare i clienti sull’affidabilità dei veicoli elettrici e ibridi di Mazda.

In aggiunta alla garanzia di 6 anni o 150.000 km, Mazda offre anche una garanzia anti-perforazione di 12 anni e una garanzia di 3 anni sulla vernice e la corrosione superficiale. In questo modo, la garanzia di Mazda offre un livello di protezione eccezionale ai proprietari di vetture Mazda.

Con l’estensione della garanzia a 6 anni o 150.000 km, Mazda dimostra ancora una volta la maestria artigianale giapponese con cui realizza i propri prodotti. E, a proposito di prodotti, qui il nostro test drive della nuova CX-60 Diesel.

—–

