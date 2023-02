Mazda RX-9, con lei si riprenderà la serie interrotta con RX-8?

Unite una Mazda RX Vision Concept del 2015 a una Mercedes-AMG GT, e il designer Theottle vi tirerà fuori le forme che, secondo lui, potrebbe avere la Mazda RX-9.

Una coupé ad alte prestazioni, erede dell’amata-odiata RX-8 e dell’amatissima RX-7, che al momento non è nei piani del marchio, almeno per l’Europa, ma non è da escludere qualche sorpresa, magari sfruttando la sempre più stretta partnership con Toyota.

Mazda RX-9, sicuramente non elettrica

Mazda è stata molto chiara riguardo alla sua posizione nei confronti della transizione energetica: anche in occasione della presentazione del SUV Mazda CX-60 che noi abbiamo provato a Düsseldorf ha ribadito che si concentrerà su diverse tipologie di propulsione, senza disdegnare l’elettrico ma nemmeno i motori endotermici.



Così l’idea di una Mazda RX-9 non è così fuori dalla realtà, e nell’ottica di espansione della gamma a cui Mazda ha dato inizio potrebbe affiancare l‘intramontabile MX-5, la roadster più venduta al mondo, con motorizzazioni più potenti e una fascia di mercato più alta. Un prodotto che forse potrebbe condividere il comparto tecnico con la Toyota Supra e la BMW Z4, vetture di nicchia ma comunque ancora oggi con un mercato (specie la prima), con un design però più elegante e tipico del marchio.

La RX Vision del resto fu una concept car che sembrava anticipare l’arrivo di una vettura di questo tipo, oltre che l’evoluzione del Kodo Design che ha dato vita, per esempio, alla nuova Mazda 3. Quella di Theottle è una RX-9 che tiene molto conto di quel prototipo, di fatto mantenendone intatte tutte le caratteristiche principali come il cofano allungato, la grande griglia anteriore, i fari sottili, ma affinandolo per avvicinarlo a una vettura di serie.

La base usata è quella di una Mercedes-AMG GT, altra vettura particolarmente riuscita in termini estetici, che è servita a ricreare le forme da coupé, ma soprattutto il posteriore quasi inedito: due fari circolari e piccoli, abbastanza “profondi” e null’altro. Come da tradizione del designer, non abbiamo idea di come potrebbero essere gli interni.

E le prestazioni?

Abbiamo detto che la Mazda RX-9, se mai venisse prodotta, potrebbe sfruttare il comparto tecnico con la Toyota Supra rinata a sua volta nel 2021. Quest’ultima ha due motorizzazioni: un 2.0 turbo da 250 CV e il 3.0 Turbo 6 cilindri da 340 CV.

Ora, né la RX-7 né la RX-8 sono mai state così potenti: la potenza massima della RX-7 era di 280 CV per la terza e ultima serie (oltre 300 reali), potenza ripresa anche dal Wankel aspirato 1.3 della RX-8.

È probabile quindi che la RX-9 rimanga su questo range di potenza, magari mantenendo solo il 250 CV di Toyota, oppure modificandolo “alla Mazda” per raggiungere prestazioni simili. Sempre che, appunto, si faccia mai una Mazda RX-9.

—–

Qui il canale Telegram di Quotidiano Motori. Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.