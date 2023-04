Mazda 3 Mild Hybrid: prezzo, caratteristiche e informazioni.

Carrozzeria levigata che sembra un monoscocca, design ricercato, alta qualità degli interni: la Mazda 3 Mild Hybrid, vettura che nasce con la micro-elettrificazione, è certamente una delle hatchback più belle lanciate nell’ultimo periodo e una delle prime ad aver introdotto di serie su tutta la gamma la tecnologia mild hybrid.

Se inizialmente era presente sia su benzina sia su diesel, il costruttore nipponico ha detto addio al gasolio, lasciando solo la benzina. Una scelta che si può permettere, come vedremo, grazie alla sua geniale progettazione che non fa rimpiangere il diesel.

Il Mild Hybrid

Il sistema ibrido leggero della Mazda 3 Mild Hybrid è composto da un motore a benzina e da un motore elettrico da 24 volt, che fornisce una potenza supplementare al motore a combustione interna durante l’accelerazione e aiuta a recuperare l’energia durante le frenate.

Il sistema ibrido leggero della Mazda 3 Mild Hybrid offre un’economia di carburante migliorata rispetto alla versione a benzina tradizionale, con una riduzione delle emissioni di CO2 fino al 24%. Inoltre, la Mazda 3 Mild Hybrid offre una guida fluida e confortevole grazie alla tecnologia SkyActiv di Mazda, che permette una perfetta integrazione tra motore, trasmissione e telaio.

Il motore della Mazda 3 Mild Hybrid

A seconda dell’allestimento sono due sono i motori micro-ibridi della Mazda 3 Mild Hybrid: l’e-SkyActiv G da 122 o 150 CV, e l’ormai iconico e-SkyActiv X da 186 CV, il “benzina che funziona come un diesel” che noi abbiamo provato sia sulla hatchback sia sulla sedan, e che è disponibile a partire dall’allestimento Executive con consumi record, appunto da diesel, di 4,4 litri su 100 km in autostrada e 6 litri su 100 km in città (ottimo, considerando la potenza).

Entrambi i motori sono disponibili sia con cambio manuale a 6 rapporti sia con l’automatico, sempre a 6 rapporti, quest’ultimo solo sugli allestimenti Exceed ed Executive.

I prezzi

Il prezzo della Mazda 3 Mild Hybrid parte da 26.870 euro per la Evolve con motore e-SkyActiv G da 122 CV e cambio manuale. Di seguito, i prezzi (a partire da) del resto della gamma:

Da 27.870 euro per la Executive

per la Executive Da 28.020 euro per la Homura

per la Homura Da 29.920 euro per la Exceed

per la Exceed Da 31.320 euro per la Exclusive

I prezzi sono da intendersi al netto degli incentivi. Solo sulla Exclusive, inoltre, è disponibile la trazione integrale, sia con cambio manuale che con cambio automatico.

La dotazione

Come tutte le vetture del marchio, anche la Mazda 3 Mild Hybrid è divisa in allestimenti con un’ottima dotazione di serie. Si parte dalla Evolve, che include:

Cerchi 16″ Silver Metallic

Rivestimento sedili in tessuto nero a regolazione manuale

Climatizzatore automatico bi-zona con sensore umidità

Cruise Control Adattativo MRCC (con funzioni Full Speed e Intelligent Speed Assist)

Fari LED, luci diurne alogene

Radio AM/FM, digitale DAB, comandi al volante, presa Aux-in, USB

Sensori parcheggio posteriori

Sistema di chiamata di emergenza e-Call

Sistema di controllo automatico fari abbaglianti (HBC)

Sistema di mantenimento della carreggiata (Lane-keep Assist System)

Sistema di monitoraggio angoli ciechi (BSM) con sistema di rilevazione pericolo uscita parcheggio posteriore (RCTA)

Sistema intelligente di frenata automatica in città e in autostrada (SCBS + SBS)

Sistema riconoscimento segnali stradali (TSR)

Sistema rilevazione stanchezza guidatore (DAA)

La Executive aggiunge:

Cerchi 18″ Gray Metallic

Climatizzatore automatico bi-zona con sensore umidità

Head-up Display a colori

Sensori parcheggio anteriori e posteriori

Smart Key

Videocamera posteriore di ausilio al parcheggio

La Homura ha in più:

Cerchi 18″ Black Metallic

Rivestimento sedili in tessuto nero con cuciture Red

Climatizzatore automatico bi-zona con sensore umidità

Cruise Control Adattativo MRCC (con funzioni Full Speed e Intelligent Speed Assist)

Sedili in tessuto nero, sedili anteriori riscaldabili elettricamente

Sistema intelligente di frenata automatica in città e in autostrada (SCBS + SBS)

Vetri scuri

Sulla Exceed sono presenti anche:

Fari anteriori Full LED adattivi a matrice (ALH) , Fari anteriori e posteriori con LED signature

Funzione Cruise and Traffic System (CTS)

Montanti esterni nero lucido

Monitor 360°

Retrovisore interno fotocromatico di tipo Frameless

Sistema di frenata di emergenza posteriore in uscita parcheggio (RCTB)

Sistema di rilevazione pericolo uscita parcheggio anteriore (FCTA)

Sistema intelligente frenata in città anche posteriore (Rear SCBS)

Sistema rilevazione stanchezza guidatore con sensore espressione viso

Infine, la Exclusive include:

Rivestimento sedili in pelle nera

Impianto Stereo Bose® Surround Sound System con 12 altoparlanti

Retrovisori esterni fotocromatici con memoria

