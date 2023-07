Mercedes-AMG SL 55 Tribute Edition è la nuova e preziosa edizione limitata, tutta italiana, che segna il debutto italiano del nuovo motore 55 AMG a bordo di SL. La SL 55 Tribute Edition, prodotta in soli 55 esemplari, è un omaggio alla capostipite della famiglia SL, che nel 1952 diede inizio ad una lunga tradizione di successi che hanno reso la roadster della Stella un punto di riferimento nella storia delle automobili sportive.

Un’icona senza tempo che si rinnova negli anni, proiettandosi nel futuro con il cuore sempre rivolto al proprio heritage. La SL 55 Tribute Edition guarda alla leggendaria 300 SL attraverso emozionanti citazioni cromatiche e un allestimento esclusivo che ne sottolinea l’unicità, caratterizzato da contenuti Manufaktur, massima espressione della personalizzazione della Stella.

Declinata in due differenti livree, Argento High-Tech Magno e Blu Costa Azzurra, abbinate ad interni in pelle nappa Blue Yacht e Rosso Classic, la Tribute Edition riprende gli abbinamenti di colore al tempo più richiesti per la 300 SL, sia in versione ‘Gullwing’ che ‘Roadster’.

La 300 SL continua ad essere musa ispiratrice della Casa di Stoccarda e affida alla SL 55 Tribute Edition, il testimone di una tradizione lunga oltre 70 anni. La Tribute Edition, oltre ad introdurre nella gamma italiana di SL la motorizzazione V8 4.0 da 476 CV offre una nuova, esclusiva ‘instant classic’, destinata ad entrare nell’hall of fame’ di appassionati e collezionisti.

