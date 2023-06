Mercedes Mille Miglia 2023: al via con Super-Sport, 300 SL e Vision EQXX

Mercedes Mille Miglia 2023: in programma dal 13 al 17 giugno, Mercedes-Benz Classic partecipa alla gara di regolarità celebre in tutto il mondo, lungo le strade della storica competizione, con due 300 SL (W 198) e una Mercedes-Benz SS (Super-Sport). Inoltre, Mercedes-Benz si presenta con la pionieristica Vision EQXX alla 1000 Miglia Green, la gara di regolarità per veicoli con propulsioni alternative.

La 300 SL «Ali di gabbiano» rappresenta il marchio con la Stella come nessun’altra: l’innovativa vettura supersportiva presentata nel 1954 trionfa con una tripla vittoria alla Mille Miglia del 1955 nella propria categoria. Altre automobili protagoniste della storia e dell’attuale gamma del marchio sono legate a questa competizione per vetture classiche che è in assoluto la più celebre e affascinante a livello mondiale.

Circa 400 veicoli gareggiano sul percorso lungo 1.600 chilometri che attraversa alcuni dei paesaggi più belli d’Italia con tappe a Brescia, Cervia-Milano Marittima, Roma, Parma e Milano. Centinaia di migliaia di spettatori aspettano il passaggio delle vetture ai bordi del percorso per acclamare i piloti e le loro auto: così avveniva all’epoca, quando la Mille Miglia si teneva tra il 1927 e il 1957 come pura gara di velocità su strada.

Ed è così ancora oggi. Nel 1977, infatti, la 1000 Miglia è rinata come straordinaria gara di velocità per auto classiche. Con numerose prove speciali, esige dai team la massima concentrazione. E su molti tratti del percorso alcune vetture d’epoca si spingono fino ai limiti della loro potenza.

Dal 2020 la 1000 Miglia Green integra la manifestazione classica, mettendo in primo piano la mobilità elettrica. Nel 2023, un piccolo gruppo di vetture completamente elettriche affronterà il percorso lungo 1.600 chilometri. Tra i rappresentanti più moderni presenti tra i partecipanti figura il prototipo tecnologico Mercedes-Benz Vision EQXX.

Con un’autonomia di oltre 1.202 chilometri con una sola ricarica e un consumo di energia inferiore a 10 kWh/100 km, la Vision EQXX è un modello di riferimento per il futuro dell’efficienza. Oltre all’esemplare unico Vision EQXX, Mercedes-Benz presenterà alla 1000 Miglia Green anche un EQE SUV e una EQS.

