Mercedes Benz GLE 2023: nuove funzioni digitalizzate per l’utilizzo in fuoristrada e per il rimorchio

La nuova Mercedes Benz GLE 2023 e la sua declinazione più sportiva, la GLE Coupé, sono adatte alla famiglia, al tempo libero, ai lunghi viaggi, con un’importante capacità di carico. La trazione 4MATIC, di serie, garantisce piena sicurezza e piacere di guida anche in condizioni di scarsa trazione o su terreni fuoristrada con pendenze fino al 100%.

Mercedes Benz GLE 2023: caratteristiche

Un profondo restyling che ha aggiornato gli esterni, gli interni, la tecnologia e le dotazioni della generazione di modelli lanciata nel 2018. La gamma di motori è ora interamente elettrificata e comprende mild hybrid con sistema a 48 volt e generatore di avviamento integrato (ISG) e ibridi plug-in di quarta generazione. La maggior parte dei modelli ha ora una potenza maggiore rispetto alle versioni precedenti che con GLE 400 e 4MATIC cresce di ben 30 kW.

Il pacchetto di assistenza alla guida offre ulteriori funzioni specifiche migliorate, come l’Active Distance Assist Distronic, l’Active Steering Assist e il Traffic Sign Assist. Il pacchetto parcheggio con telecamera a 360° supporta il conducente nelle manovre di ingresso e uscita dai parcheggi.

Mercedes Benz GLE 2023: progettato per l’uso in fuoristrada e il traino di un rimorchio

Mercedes Benz ha ridefinito la portata del pacchetto Off-Road Engineering per poterlo offrire a un prezzo molto più basso per le versioni con motore esclusivamente a combustione interna. I componenti includono una protezione antincastro e, in combinazione con le sospensioni pneumatiche Airmatic (optional), 30 millimetri in più di altezza da terra.

La modalità Off-Road dell’attuale generazione di MBUX trasforma contenuti speciali come pendenza, angolo di rollio, bussola e angolo di sterzata in un’esperienza visiva. In combinazione con il pacchetto parcheggio opzionale con telecamera a 360°, offre la funzione cofano trasparente.

Quando la modalità Off-Road è attiva, il display centrale mostra una vista virtuale sotto la parte anteriore del veicolo, comprese le ruote anteriori e la loro posizione di sterzata. La vista è composta dalle immagini della telecamera a 360°. Il cofano trasparente è estremamente utile: consente al conducente di individuare meglio gli ostacoli, come grandi pietre o buche profonde, che si trovano sulla sua strada. Questa funzione offre vantaggi anche durante la guida su rampe o salite.

GLE vanta una capacità di traino ancora più elevata: la trazione integrale e il rapporto di trasmissione appositamente studiato consentono un’elevata capacità di traino, fino a 3,5 tonnellate, e un peso della lingua fino a 140 kg. Una caratteristica speciale è prevista anche per coloro che non usano il gancio per trainare un rimorchio, ma per trasportare biciclette, ad esempio: il gancio per rimorchio è dotato, infatti, di due bulloni supplementari sul collo della sfera per trasportare in modo sicuro un portabiciclette omologato. La sua capacità di carico è di 100 kg: ciò significa che è possibile trasportare anche le biciclette elettriche.

Una novità per GLE e GLE Coupé è il Trailer route planner per il sistema di navigazione: sul display centrale è possibile pianificare percorsi adatti alla guida con un rimorchio precedentemente definito, che non comportino grandi deviazioni o perdite di tempo. Tra l’altro, vengono prese in considerazione le larghezze e le altezze del percorso, nonché le limitazioni di peso. La definizione del rimorchio avviene tramite il menu Rimorchio del MBUX.

Questo appare automaticamente non appena un rimorchio viene collegato elettricamente al veicolo. È possibile scegliere tra portabiciclette e due dimensioni di rimorchio e anche impostare la velocità, ad esempio 80 o 100 km/h in Germania. Il pianificatore del percorso del rimorchio tiene conto di queste informazioni. Particolarmente utile, il Traffic Sign Assist visualizza solo le velocità consentite per la combinazione auto/rimorchio.

