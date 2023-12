La nuova Mercedes Classe A 250e Vibes è frutto dell’innovativa collaborazione tra Mercedes-Benz e Sony Interactive Entertainment Italia e si presenta come una special edition esclusiva e limitata. Creata in soli 50 esemplari, questa vettura può essere acquistata unicamente online tramite il Mercedes-Benz Store, ad un prezzo di 55.677 euro.

Questa edizione speciale si distingue per la sua forte connessione con il brand PlayStation, che ha influenzato profondamente la sua configurazione.

La Classe A Vibes, basata sul modello A 250e Advanced Plus AMG Line, si fa notare per la sua livrea Digital White e cerchi da 18, completati dal Pacchetto Night che include mascherina e specchietti neri a contrasto e vetri posteriori sfumati.

Gli interni sono altrettanto raffinati, con sedili in pelle nera e un tetto panoramico. Con una potenza di 218 CV, combinazione di motore elettrico ed endotermico, la Classe A 250e offre prestazioni eccezionali e bassi consumi, con un’autonomia full electric fino a 82 km, ideale per l’uso quotidiano in città.

Disponibile solo sul Mercedes-Benz Store, chi acquista la Classe A 250e Vibes riceverà anche la nuova console PS5 Digital Edition e una copia digitale di Gran Turismo 7.

