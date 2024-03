Tra i SUV entry level, Mercedes presenta un modello che si distingue per le sue caratteristiche uniche: parliamo della nuova Mercedes GLA, prezzo a partire da poco più di 42.000 €.

Questa, è un’auto che si presenta già al primo sguardo come l’unione perfetta di design moderno e attitudine offroad.

Mercedes GLA comunica sin da subito stile e solidità grazie ai suoi dettagli inconfondibili. Il frontale, include mascherina del radiatore Diamond grill con pin cromati e fari Multibeam Led, mentre il tetto panorama garantisce la possibilità di godere appieno la bellezza di lunghi viaggi immersi nella natura.

Anche il retro, per altro, si impone per il suo carattere, grazie alle cornici dei terminali di scarico e alle luci posteriori interamente a Led.

Mercedes GLA, inoltre, si caratterizza anche per l’esclusività dei suoi interni: gli spazi generosi non sono l’unico fattore che garantisce una grande comodità alla guida, perché questo è reso possibile anche dall’innovativo sistema multimediale MBUX che si adatta perfettamente a qualsiasi esigenza.

Inoltre, sempre restando in tema di comfort, è impossibile non citare anche l’elegante illuminazione d’atmosfera e l’innovativa consolle centrale di nuova concezione, che si uniscono al nuovo Surround Sound System Burmester con Dolby Atmos, garantendo quella driving experience di alto livello a cui gli amanti della Casa di Stoccarda sono ormai abituati.

Ma in Mercedes GLA, l’abbiamo detto prima, il concetto di comodità si sposa perfettamente anche col carattere da fuoristrada tipico dei migliori SUV di ultima generazione.

Il programma off-road supplementare, infatti, si presenta come una feature capace di ottimizzare la trazione su tutti i terreni, anche quelli particolarmente ostili come sterrato, neve e fango, oltre ad essere in grado di adattare la potenza del motore e regolare l’ABS in base al suolo.

A suggellare questa peculiarità, è importante parlare anche delle alte prestazioni garantite dalle varie scelte di motorizzazione, come le 180 d, 200 d, 200 d 4MATIC e 220 d 4MATIC per la versione diesel, 180, 200,250 4MATIC, 250 Plug-in per le versioni ibrido benzina o 35 4MATIC e 45S 4MATIC+ nel segmento AMG.

Proprio per ciò che riguarda la versione ibrido plug-in, ricordiamo che la batteria elettrica è in grado di garantire fino a 81 km, rendendo Mercedes GLA perfettamente compatibile anche con i viaggi lunghi a zero emissioni.

Inoltre questo SUV è disponibile anche nella versione full electric Mercedes EQA, prezzo a partire da circa 56.000 €, con la possibilità di fruire di tre diverse motorizzazioni: 250+, 300 4MATIC e 350 4MATIC.

Analizzate le sue caratteristiche, possiamo quindi affermare che Mercedes GLA rappresenti senza dubbio una scelta una scelta indicata per tutti gli amanti del carattere di un fuoristrada espresso però nel design accattivante di un SUV Mercedes-Benz.

Trivellato, uno dei Top Dealers ufficiali Mercedes e unico AMG Performance Center veneto con più di 100 anni di esperienza nel settore dell’automotive, può sicuramente rappresentare il luogo perfetto dove acquistarla grazie al suo vastissimo parco auto in pronta consegna e numerose offerte e promozioni attive su tutti i modelli.

Fonte Mercedes

Copyright Image: Sinergon LTD