La nuova Mercedes Benz Classe T è la monovolume premium per famiglie e amanti del tempo libero disponibile come variante a cinque posti. I prezzi partono da 26.450 € IVA inclusa (MSS esclusa) per la versione entry 160 Executive. Per la Classe T 180d Sport il prezzo di listino comprensivo di IVA (MSS esclusa) è di 30.580, giusto connubio tra ricchezza di equipaggiamento e competitività.

Mercedes Benz Classe T: dimensioni e caratteristiche

Il modello completamente nuovo coniuga multifunzionalità e ampi spazi con un equipaggiamento di alta qualità: dal sistema di infotainment MBUX di serie, al freno di stazionamento elettrico, passando attraverso cerchi in lega leggera da 17” disponibili a richiesta, Keyless Go o illuminazione di atmosfera fino agli appoggi degli schienali in rivestimento sintetico Artico/Microcut e diversi elementi decorativi, la nuova Classe T si contraddistingue per caratteristiche dell’equipaggiamento estremamente versatili.

Un equipaggiamento di sicurezza completo di serie con sette airbag e numerosi sistemi di assistenza alla guida la rendono una vettura moderna e affidabile ideale per famiglie e per tutti gli amanti delle attività nel tempo libero.

Proporzioni bilanciate e linee essenziali ne caratterizzano il design. Spalle muscolose e passaruota in evidenza ne sottolineano forza ed emozionalità. A conferirne il carattere premium provvedono di serie una mascherina del radiatore cromata, nonché alloggiamento del retrovisore esterno, maniglie delle porte e paraurti anteriori verniciati in tinta con la carrozzeria. A tutto ciò si aggiungono modanature di accesso con la scritta Mercedes‑Benz nonché, a richiesta, cerchi in lega leggera da 17″ . Per la Classe T è possibile scegliere anche l’elegante tonalità di colore rosso rubellite metallic.

Questa monovolume di Mercedes‑Benz coniuga dimensioni esterne compatte con spazi interni estremamente generosi. La Classe T con cinque sedili è lunga 4.498 mm, larga 1.859 mm e alta 1.811 mm. Verrà presto realizzato anche un modello con passo lungo e fino a sette posti a sedere.

Ulteriori vantaggi della Classe T: il bordo di carico ribassato semplifica il carico di oggetti pesanti. Porte scorrevoli ad ampia apertura su entrambi i lati del veicolo consentono di accedere comodamente al vano posteriore. E il carico può essere effettuato in modo flessibile da tre lati, portellone posteriore incluso. Le porte scorrevoli offrono un’apertura di 614 mm di larghezza e 1.059 mm di altezza. Il divano posteriore è ribaltabile di serie, così da formare con il pianale del bagagliaio una superficie di carico pressoché piana. Ciò consente di adattare in modo flessibile l’abitacolo alle esigenze quotidiane. Il vano bagagli è dotato di serie di un portellone posteriore con lunotto riscaldabile. In alternativa è disponibile una porta posteriore a battente bipartita. Entrambe le parti della porta possono essere arrestate 90 gradi o aperte 180 gradi fino a raggiungere la fiancata.

Mercedes Benz Classe T: abitacolo e interni

L’equipaggiamento di serie comprende tra l’altro: sistema di infotainment MBUX con touchscreen da 7″ e integrazione per smartphone, volante multifunzione con pulsanti Touch Control, climatizzatore, Keyless Start, strumentazione con grande display a colori da 5,5″, sedile lato guida regolabile in altezza, un cassetto portaoggetti con chiusura, una copertura del vano di carico, nonché tasche negli schienali dei sedili anteriori. A ciò si aggiungono l’illuminazione dell’abitacolo con tecnologia LED e, in funzione dell’equipaggiamento, l’illuminazione di atmosfera con massimo otto tonalità di colore (Style Line e Progressive Line).

Il carattere premium si rispecchia anche nella scelta dei materiali. Il bracciolo centrale è rivestito di serie in materiale sintetico Artico nero. I braccioli nelle porte e i pannelli centrali delle porte della Classe T sono realizzati con la moderna e finissima struttura Neotex già utilizzata per i modelli Mercedes EQ completamente elettrici. Questa struttura abbina eleganza della pelle Nubuck al neoprene high-tech. La plancia portastrumenti è sempre caratterizzata da un elemento decorativo nero lucido. L’abitacolo e lo scomparto di carico sono rivestiti di moquette.

Mercedes Benz Classe T: allestimenti

La linea Style è sinonimo di design raffinato con un tocco dinamico. Caratteristiche esclusive sono le fodere dei sedili di serie in rivestimento sintetico Artico/microfibra Microcut nera con doppia cucitura decorativa, nonché elementi decorativi su porte e consolle centrale in nero lucido. Su richiesta, questi elementi decorativi sono disponibili di color giallo limone opaco e i rivestimenti dei sedili in materiale Artico nero con cuciture decorative bianche a contrasto.

Oltre ai pannelli posteriori centrali della porta, anche quelli anteriori presentano il moderno rivestimento sintetico Neotex. Il tutto è impreziosito da inserti cromati su bocchette di ventilazione, altoparlanti e maniglie delle porte. Il sedile lato guida dispone di un supporto lombare e anche il sedile lato passeggero anteriore è regolabile in altezza. Sul retro, gli schienali dei sedili anteriori presentano pratici tavolini ribaltabili, su cui è possibile poggiare comodamente smartphone e tablet o giocattoli. Caratteristiche esterne della Classe T Style sono le ruote eleganti da 16″ con design a 5 razze, nonché i finestrini oscurati del vano posteriore e portellone posteriore.

La linea Progressive punta invece ancora di più su eleganza ed equipaggiamento raffinato. Un elemento inconfondibile di questo equipaggiamento di alta gamma è costituito dal rivestimento in Neotex con cucitura decorativa a contrasto della parte superiore della plancia portastrumenti. Sedili in rivestimento sintetico Artico nero con cuciture decorative bianche ed elementi decorativi in argento opaco su consolle centrale e porte ne evidenziano ulteriormente l’alta qualità. Le porte scorrevoli dispongono di alzacristalli elettrici. Con una modanatura cromatica sul portellone posteriore, cerchi in lega leggera da 16″ con design a 10 razze e fari LED High Performance gli esterni presentano un’estetica di richiamo.

Mercedes Benz Classe T: tecnologia a bordo

La Classe T dispone di serie del sistema di infotainment MBUX. Tra i suoi punti i forza vi sono software con teach-in, display ad alta risoluzione, integrazione per smartphone di Apple Car Play e Android Auto, impianto vivavoce con connessione Bluetooth e la radio digitale (DAB e DAB+). Ugualmente all’avanguardia sono il sistema di comando intuitivo tramite touchscreen da 7″, pulsanti Touch Control sul volante o, in abbinamento al pacchetto di navigazione opzionale, tramite assistente vocale “Hey Mercedes”, in grado di comprendere anche il linguaggio colloquiale: l’utente non ha più bisogno di imparare formulazioni predefinite.

La Classe T è inoltre dotata, come primo equipaggiamento, della predisposizione per l’utilizzo di numerosi servizi digitali Mercedes me connect. Tra questi vi sono servizi Remote come l’interrogazione a distanza dello stato del veicolo o chiusura porte da remoto. Con questi servizi è possibile verificare comodamente e in qualsiasi momento i dati principali del veicolo sia da casa che in viaggio. Un’altra soluzione molto pratica: grazie alla navigazione con Live Traffic Information e alla comunicazione Car-to-X, il cliente dispone sempre di dati in tempo reale. Potrà così ad esempio evitare eventuali code e risparmiare del tempo prezioso.

Mercedes Benz Classe T: motori

Mercedes Benz Classe T è disponibile con un motore diesel e uno a benzina rispettivamente con due livelli di potenza. I motori a quattro cilindri sono caratterizzati da alta potenza già a bassi numeri di giri e da ottimizzati valori di consumi. Per un’accelerazione ancora maggiore, ad esempio durante un sorpasso, il potente modello diesel da 85 kW offre anche una funzione Overpower/Overtorque, che consente di ottenere temporaneamente un aumento della potenza fino a 89 kW e un aumento della coppia che può raggiungere i 295 Nm. Tutti i motori dispongono anche della funzione ECO Start/Stop. Oltre al cambio manuale a sei marce, i due modelli diesel e benzina più potenti possono essere equipaggiati anche con il cambio a doppia frizione a sette rapporti (DCT).

