Milano ha incassato 151 milioni di multe: colpa degli automobilisti o dei mille divieti?

Gli automobilisti milanesi sono indubbiamente tra i più colpiti dalle sanzioni stradali in Italia. Lo scorso anno, secondo quanto emerso da una dettagliata indagine condotta da Facile.it e Assicurazione.it, utilizzando i dati forniti dal “Rendiconto proventi violazioni codice della strada” del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali, Milano ha incassato una somma considerevole: ben 151 milioni di euro.

Il divario che separa la città meneghina dagli altri capoluoghi di provincia lombardi è notevole, con Brescia che si posiziona al secondo posto per entrate con 11 milioni di euro e Bergamo che ferma il proprio contatore a 7 milioni.

Lombardia in prima linea: il record di incassi

Oltre a Milano, è tutta la regione Lombardia a primeggiare nella classifica nazionale per l’ammontare totale degli introiti derivanti dalle multe.

L’intera regione ha contribuito in modo significativo alle casse delle amministrazioni, con un totale quasi incredibile di 194 milioni di euro.

Roma in secondo piano: Milano indiscussa protagonista

Roma, nonostante la sua popolazione oltre il doppio rispetto a quella di Milano, ha accumulato entrate pari a 133 milioni di euro.

Nel confronto, Torino e Bologna hanno fatto registrare rispettivamente 40,5 e 43,3 milioni di euro. Le somme più basse si rilevano a Palermo, con multe per un totale di 25,5 milioni di euro, e Napoli, con 8,85 milioni di euro.

Milano continua a detenere la posizione di leadership anche per la spesa pro capite: rapportando le entrate con il numero di autovetture e motocicli registrati presso le autorità di motorizzazione (oltre 870.000 veicoli), emerge che i milanesi hanno versato 174 euro ciascuno.

Milano in testa per eccesso di velocità

Una nota interessante riguarda le violazioni dei limiti di velocità: Milano è al primo posto anche in questa classifica. Nel corso del 2022, le sanzioni relative all’eccesso di velocità hanno contribuito a incassi di poco meno di 13 milioni di euro solo nella città capoluogo, su un totale di quasi 15,5 milioni in tutta la Lombardia.

Colpa degli automobilisti o del Comune?

L’analisi mette in luce il ruolo predominante di Milano come città con il più alto numero di sanzioni e maggiori introiti derivanti dalle multe in Italia. Premessa l’importanza della guida responsabile e del rispetto delle norme, e non solo per la sicurezza stradale, c’è da chiedersi come mai nel capoluogo lombardo gli automobilisti siano così “indisciplinati”.

L’evoluzione della situazione delle multe a Milano è stata notevolmente influenzata dall’espansione delle aree di sosta a pagamento e dall’implementazione dell’Area B. L’introduzione di queste nuove misure ha giocato un ruolo determinante nell’aumento degli importi delle multe nella città.

Con l’obiettivo di migliorare la mobilità e la qualità dell’aria, l’Area B ha contribuito a ridurre il traffico veicolare all’interno della città, ma ha anche comportato nuove sfide per gli automobilisti. Le restrizioni di accesso e le tariffe di sosta nelle zone designate hanno portato a una maggiore esposizione ai rischi di sanzioni per coloro che non rispettano rigorosamente le regole.

Questo contesto di cambiamenti e adattamenti ha inevitabilmente contribuito all’incremento delle entrate da multe, poiché sempre più conducenti si sono trovati ad affrontare nuove norme e condizioni per la circolazione e la sosta nelle strade milanesi.

