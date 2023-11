L’emozione di guidare una Mini non conosce confini, e con l’arrivo della Mini Countryman S ALL4 2024, questa esperienza raggiunge nuove vette. Il modello più grande e versatile unisce le caratteristiche di un crossover con una trazione integrale intelligente, perfetta per ogni tipo di terreno. La nuova Mini Countryman offre anche tanto spazio interno e la capacità nel bagagliaio ha un volume variabile tra 450 e 1.450 litri, ideale per trasportare oggetti ingombranti.

Mini Countryman S ALL4 2024: motore e caratteristiche

La nuova Countryman si distingue per le sue innovative funzioni di assistenza alla guida, come la guida parzialmente automatizzata di livello 2, e un’ampia offerta digitale. Dotata di un motore mild hybrid da 48V, migliora l’efficienza del suo motore bicilindrico da 2,0 litri, mentre il coefficiente di resistenza aerodinamica ottimizzato riduce notevolmente il consumo di carburante.

La trazione integrale ALL4 assicura un miglioramento significativo in termini di trazione, sicurezza, stabilità di guida e agilità. Il controllo elettronico rapido e preciso distribuisce la potenza in maniera ottimale in qualsiasi condizione stradale e atmosferica. La carreggiata allargata e il passo aumentato garantiscono un’ottima dinamica di guida e un comfort superiore, mentre diverse combinazioni di cerchi e pneumatici sono disponibili per soddisfare ogni esigenza.

Il tipico go-kart feeling Mini è garantito dalla combinazione di uno sterzo diretto e dalla configurazione dell’asse anteriore e posteriore. Con una potenza di 160 kW/218 CV e una coppia di 360 Nm, il motore turbo a quattro cilindri della Mini Countryman S ALL4 assicura prestazioni fluide e potenti.

Il nuovo design presenta una griglia anteriore ottagonale e fari Led che sottolineano l’aspetto distintivo e sportivo del veicolo. Il design ridotto ma potente del modello crossover Mini è disponibile in quattro versioni – Essential, Classic, Favoured, John Cooper Works – per gli esterni e gli interni, offrendo una personalizzazione completa.

Gli interni della nuova Mini Countryman S ALL4 combinano forme chiare che sottolineano il nuovo design. La plancia con tessuto bicolore crea una sensazione di spazio nuova e particolarmente accogliente. Il tetto panoramico in vetro porta più luce all’interno dell’abitacolo, mentre i sedili comfort di alta qualità garantiscono una presa sicura e confortevole.

Uno dei punti forti della nuova Countryman sono le Mini Experience Modes. Ogni modalità ha un proprio design e una propria illuminazione ambientale. Con un solo comando, l’aspetto e l’atmosfera dell’abitacolo cambiano completamente. Le varie modalità enfatizzano aspetti diversi dell’avventuriero modello. Anche i nuovi Mini Driving Sounds creano un’atmosfera unica che supporta le impostazioni di guida personali in modo particolarmente emozionale con suoni appositamente composti.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Whatsapp e quello Telegram di Quotidiano Motori.

Vi invitiamo a seguirci anche su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Copyright Image: H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED