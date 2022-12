Mitsubishi Lancer Evo XI: qualcuno la produca davvero!

Sarà l’ultimo episodio di The Grand Tour, un omaggio al modello, sarà che la serie non si è conclusa bene, ma la Mitsubishi Lancer Evo XI è il rendering che esprime il sentimento di nostalgia degli appassionati verso un’icona del rally anni Novanta-Duemila.

Il progetto, realizzato da Rostislav Prokop, riprende idealmente la gamma conclusa nel 2016, anno della fine della produzione della Evo X che, purtroppo, non ottenne grande successo.

La Mitsubishi Lancer Evo XI potrebbe davvero tornare?

Il desiderio di un ritorno delle Mitsubishi “da sogno” di fine XX secolo è alto, ma è difficile che l’azienda nipponica lo soddisfi. Al momento, infatti, quantomeno in Europa è impegnata a lanciare SUV di tutte le dimensioni, tanto che lo stesso nome Eclipse, che ha segnato un’altra icona per gli appassionati anche grazie ai videogiochi Need For Speed, oggi indica il suo SUV Coupé.

Si può dire che alle nostre latitudini, della Mitsubishi storica è rimasta la parte fuoristradistica, con la Outlander e la stessa Eclipse Cross dotate di una buona trazione integrale, ma anche in questo caso si parla di una nicchia. L’ingresso nell’Alleanza Renault-Nissan, infine, allontana ancora di più questa possibilità, tanto che la nuova ASX è un rebranding della Renault Captur.

Ad ogni modo, il rendering della Mitsubishi Lancer Evo XI è molto ben fatto. Il design riprende l’ultimo corso stilistico dell’azienda giapponese, con un frontale incisivo e intricato, che vede fari sottili e diamantati, linea cromata squadrata e griglia nera.

Al posteriore, i fari sono connessi al centro e anch’essi sottili, mentre domina l’alettone, elemento iconico di tutte le Lancer Evolution. A caratterizzare quest’auto sportiva ci sono gli pneumatici particolarmente larghi, le prese d’aria sui parafanghi e il doppio scarico posteriore.

