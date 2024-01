Musk costruisce le Tesla in Cina ma vuole dazi contro le auto cinesi

Elon Musk ha espresso preoccupazione per la crescente concorrenza delle case automobilistiche cinesi: ritiene che distruggeranno la maggior parte dei loro rivali globali se non verranno stabilite barriere commerciali.

Elon Musk, CEO di Tesla, ha recentemente espresso preoccupazione per la crescente concorrenza delle case automobilistiche cinesi nel mercato globale dei veicoli elettrici.

Secondo Reuters, durante una chiamata con gli analisti in seguito alla pubblicazione dei risultati finanziari, Musk ha affermato che le aziende automobilistiche cinesi, senza barriere commerciali, “distruggeranno” la maggior parte dei loro rivali globali grazie alla loro competitività e abilità.

Le case automobilistiche cinesi sono le più competitive al mondo. Avranno un successo significativo al di fuori della Cina in base alla tipologia di tariffe o barriere commerciali che vengono erette. Credo che se non verranno stabilite barriere commerciali, praticamente demoliranno la maggior parte delle altre case automobilistiche nel mondo.

Questo però non vuol dire fargli guerra, anzi, come riporta Nikkei, Tesla non vede un’opportunità di partnership se non quella di condividere la sua rete di Superpercharger:

Siamo ovviamente felici di dare a qualsiasi azienda di auto elettriche l’accesso alla nostra rete di compressori. Siamo anche felici di concedere licenze per la guida completamente autonoma, forse licenze per altre tecnologie e tutto ciò che potrebbe essere utile per far avanzare la rivoluzione dell’energia sostenibile.

Come la mettiamo con la Gigafactory di Shanghai?

In pratica, Musk dice un po’ di tutto e il contrario di tutto, che alla fine è il sogno di ogni industriale capitalista. Ovvero poter fare un po’ come vuole, ma impedire di farlo agli altri. Sorvolando le questioni sindacali in Svezia, è comodo e conveniente avere una linea di produzione come la Gigafactory di Shanghai dove costruire parte della Tesla Model 3 vendute in Europa.

Nello stesso tempo… sarebbe bello avere dazi per impedire ai cinesi di vendere all’estero. Non è un caso se il commento arriva nel momento in cui BYD, con la sua gamma più variegata e modelli più economici, ha superato Tesla come azienda leader mondiale nella vendita di veicoli elettrici nell’ultimo trimestre. Il tutto nonostante la battaglia sui prezzi, con tagli significativi al listino attuati da Tesla nel 2023.

Copyright Image: Sinergon LTD