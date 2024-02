Analizziamo le differenze tra noleggio auto a lungo termine e leasing auto, due formule che spesso vengono confuse, ma che sono differenti. Ecco come funzionano e quali sono i pro e i contro di entrambe.

Noleggio a lungo termine e leasing: formule che consentono di entrare in possesso di un’auto a fronte del pagamento di un canone mensile. Detta così, la somiglianza tra le due offerte è molto forte, ma se ci si ferma solo a questo concetto si rischia di fare confusione e di non cogliere le reali differenze tra noleggio auto a lungo termine e leasing auto.

Il noleggio a lungo termine conviene se si hanno determinate esigenze, così come il leasing. Scoprire in quali aspetti le due formule si distinguono significa saperne cogliere a fondo il funzionamento, i vantaggi e gli svantaggi e, quindi, essere in grado di scegliere, oltre all’auto giusta, la soluzione migliore per le proprie necessità. Ecco quindi una guida veloce per sapersi orientare.

Leasing auto e noleggio auto a lungo termine: le differenze

Una prima distinzione fondamentale risiede nel contratto: se il contratto di noleggio a lungo termine presuppone l’offerta di una serie di servizi, con l’auto che rimane di proprietà della società di noleggio, il contratto di leasing è un finanziamento, che prevede sempre la possibilità di riscatto al termine dell’accordo e include, a seconda dei casi, qualche servizio, ma non tutti quelli del noleggio.

Per intenderci, se il noleggio a lungo termine comprende sempre le coperture assicurative, il soccorso stradale, la gestione dei sinistri, la manutenzione ordinaria e straordinaria e, spesso, non richiede anticipo, il leasing ha come caratteristiche principali l’anticipo del primo canone e la maxirata finale che consente di riscattare il veicolo. La gestione e la manutenzione sono quasi sempre considerate spese extra.

Noleggio a lungo termine: pro e contro

Tra i vantaggi principali del noleggio a lungo termine, dunque, c’è il tutto incluso, ovvero a possibilità di predeterminare con quasi assoluta certezza i costi del servizio prima di firmare il contratto e, quindi, la riduzione al minimo delle spese extra. Inoltre, il fatto di non doversi preoccupare dei principali oneri legati all’utilizzo dell’auto. Infine, i costi distribuiti nell’arco temporale di 2 o 3 anni.

Di contro, il costo del canone è piuttosto elevato, perché alla rata finanziaria si aggiunge quella legata ai servizi. Inoltre, il contratto prevede sempre una soglia chilometrica che, se viene superata, comporta spese aggiuntive, quindi chi sceglie il noleggio ha sempre necessità di determinare in anticipo e con precisione i km che andrà a percorrere.

Leasing: pro e contro

Come il noleggio, anche il leasing auto presenta il vantaggio di una spesa ben distribuita nel tempo. In secondo luogo, il canone di leasing può essere bilanciato a seconda delle proprie esigenze: scegliendo un anticipo più corposo, le rate diventano più abbordabili. Inoltre, si ha sempre la possibilità di riscattare l’auto e guidarla ancora per tanti anni dopo la scadenza del contratto.

Tra i contro del leasing, invece, spiccano ovviamente i costi extra di manutenzione straordinaria, spesso non prevedibili e molto gravosi sul portafoglio. In aggiunta, la gestione dell’auto, differentemente dal noleggio, richiede attenzione e sforzo e la maxirata finale richiede, in molti casi, un esborso economico non indifferente.

Quale conviene?

Possiamo quindi dire che il noleggio auto a lungo termine ti conviene se la quantità di chilometri che percorri annualmente non è eccessiva, ovvero minore o pari a 30.000 km all’anno, e se desideri cambiare auto dopo 2 o 3 anni, per restare al volante di una vettura sempre fresca, mentre il leasing ti conviene se percorri un numero maggiore di km, anche 35.000 o 40.000 km all’anno e se vuoi riscattare il veicolo al termine del contratto per poi conservarne il valore nel tempo e, magari, rivenderlo in un secondo momento.

Possiamo invece affermare con certezza che noleggio a lungo termine e leasing non sono la giusta soluzione se si sottopone l’auto ad elevata usura o se si ha un elevato tasso di incidentalità.

Copyright Image: Sinergon LTD