La nuova Alfa Romeo 33 sarà una vera e propria bomba

E’ in arrivo la nuova Alfa 33, e farà sicuramente innamorare tutti gli alfisti e non. A quanto parte il nuovo modello dovrebbe debuttare il 30 agosto, probabilmente al Gran Premio di Monza di Formula 1, ma ancora non si sa molto da un punto di vista ufficiale.

Ufficiosamente, però, si dice che sia stata battezzata 33 o Type 33. Il nome dovrebbe essere un omaggio ai modelli storici dell’azienda, come la 33 Stradale degli anni ’60. E non è tutto, potrebbe anche rappresentare il numero di esemplari che vedranno la luce del giorno, poiché potrebbe essere limitata a soli 33 esemplari. Inoltre, 33 dovrebbe essere un riferimento alla sua velocità massima, che si dice sia di 333 km/h.

Sotto al cofano potrebbe esserci lo stesso motore che alimenta le versioni Quadrifoglio della Giulia e della Stelvio. Parliamo del V6 da 2.9 litri con doppia sovralimentazione che eroga fino a 532 cavalli come sulla Giulia GTAm, con 30 cv in più grazie alla centralina rimappata, ai pistoni e alle bielle ridisegnate.

La Giulia GTAm impiega solo 3,6 secondi per raggiungere i 100 km/h da fermo, e la nuova 33 dovrebbe essere ancora più veloce. Per dare l’idea, la Ferrari F8 Tributo impiega 2,9 secondi sullo 0-100 km/h con una velocità massima di 340 km/h grazie ai 710 cv prodotti dal V8 biturbo da 3,9 litri.

Al momento supercar di Alfa Romeo rimane un segreto ben custodito, e questo vale anche per lo stile. Ma questo non significa che gli artisti di rendering non possano sbizzarrirsi nel design, cercando di immaginare quella che dovrebbe essere una macchina molto divertente da guidare.

Una delle ultime illustrazioni digitali che abbiamo trovato porta la firma di juanoffline, con i rendering pubblicati su cardesignworld su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Car Design World (@cardesignworld)

È una proposta molto aggressiva, ma che mantiene curve morbide e parafanghi muscolosi, che sono l’ingrediente principale per una supercar italiana.Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

