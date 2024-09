Si ispira alla nuova Audi A5, ed è un complimento perché il nuovo stile le porta finalmente un po’ di eleganza, oltre all’aspetto sportivo che da sempre la contraddistingue. La nuova Audi Q5 si rinnova completamente, tanto nello stile quanto nella base tecnica, rimanendo fedele alle sue motorizzazioni termiche e ibride, con una buona dose di potenza.

Fortemente imparentata con la A5, è già disponibile in Germania con prezzi a partire da 52.300 € per la versione TFSI 150 kW/204 CV, e ci aspettiamo prezzi simili anche per il mercato italiano.

La terza generazione dell’Audi Q5

Nata 15 anni fa con l’affermarsi dei SUV compatti, l’Audi Q5 si è affermata come uno dei SUV più popolari nel segmento, anche in Italia, ed è il SUV più venduto della gamma in molti paesi.

La nuova Q5 è il primo SUV basato sulla Premium Platform Combustion (PPC), esattamente come la nuova A5, una piattaforma altamente flessibile che consente ad Audi di lanciare modelli con elevati standard tecnici in diversi segmenti. Questa piattaforma offre una versatilità che permette di caratterizzare ogni modello in modo unico, mantenendo al contempo un elevato volume di produzione.

La nuova Audi Q5 si distingue per un design esterno ancora più sportivo e proporzionato. La linea di spalla alta e tesa crea una silhouette potente, collegando i fari anteriori e posteriori in modo armonioso, dando al veicolo un aspetto più lungo e dinamico. Il frontale si presenta sicuro di sé, con una calandra Singleframe ampia e posizionata in alto, affiancato da prese d’aria verticali che accentuano l’aspetto sportivo del SUV.

I fari sono decisi e come scolpiti, e ovviamente personalizzabili, per conferire più dinamismo al SUV, che in generale si presenta più slanciato che in passato, e visivamente più piccolo di quanto non sia in realtà. Continuando su questa filosofia, al posteriore, il design è caratterizzato dalla massima riduzione delle linee, creando una superficie pulita ed elegante, evidenziata da una fascia luminosa tridimensionale che attraversa tutta la larghezza del veicolo.

Gli interni

L’interno della nuova Audi Q5 è stato progettato per offrire un’esperienza di guida centrata sulla persona, con un’attenzione particolare alla funzionalità e all’estetica. La “Digital Stage”, composta dagli schermi Audi MMI, è il fulcro dell’abitacolo, integrando perfettamente la tecnologia OLED e offrendo un display panoramico MMI da 14,5 pollici. Il layout riprende quello inaugurato sulla Q6 e-tron, e ripreso anche dalla sorella a ruote basse A5.

Nuovo, invece, il concetto di “Material Driven Design”, che combina materiali di alta qualità come il tessuto Kaskade, ricavato da materiali riciclati, e il Dinamica, una microfibra sostenibile che ricorda il suede. Questo approccio non solo migliora il comfort, ma permette anche un alto grado di personalizzazione.

La nuova Q5 offre un’ottima esperienza di spazio e comfort . I sedili posteriori sono completamente regolabili, permettendo di aumentare il volume del bagagliaio o di migliorare il comfort per i passeggeri posteriori. Con i sedili posteriori abbattuti, il volume di carico può arrivare fino a 1.473 litri. Inoltre, l’abitacolo è ricco di soluzioni pratiche come un vano portaoggetti ampliato sotto il bracciolo centrale e diverse aree di stivaggio più piccole per oggetti di uso quotidiano. Le opzioni di ricarica includono una piastra di ricarica a induzione nella console centrale anteriore e porte USB-C sia anteriori che posteriori, con capacità di ricarica fino a 100 watt per i dispositivi più grandi.

Motorizzazioni per tutti

Tutti i modelli della nuova Audi Q5 sono equipaggiati con la tecnologia “MHEV plus”, che utilizza un sistema a 48 volt per supportare il motore a combustione interna, riducendo le emissioni di CO2 e migliorando al contempo le prestazioni e il comfort di guida. La gamma di motorizzazioni al lancio include il 2.0 TFSI da 204 CV, il 2.0 TDI da 204 CV e il potente V6 TFSI della SQ5, capace di erogare 370 CV.

La tecnologia MHEV plus consente anche di manovrare e parcheggiare in modalità elettrica per brevi tratti, migliorando l’efficienza complessiva del veicolo. Sono in arrivo nei prossimi mesi anche varianti plug-in hybrid, pensate per chi ha bisogno di potenza ma anche di riduzioni di consumi e accessibilità nelle metropoli.

La nuova Audi Q5 è dotata di un vasto assortimento di sistemi di assistenza alla guida, progettati per migliorare la sicurezza su strada e facilitare la vita quotidiana degli automobilisti. Tra questi, il pacchetto Adaptive Driving Assistant plus utilizza dati ad alta risoluzione e informazioni di swarm da altri veicoli per ottimizzare il riconoscimento dei segnali stradali e supportare la guida automatizzata.

Il sistema di illuminazione della Q5 è all’avanguardia, con fari Matrix LED che offrono una firma luminosa personalizzabile e luci posteriori digitali OLED di seconda generazione. Queste ultime non solo migliorano la visibilità, ma comunicano anche con l’ambiente circostante per avvertire di potenziali pericoli, come incidenti o guasti.