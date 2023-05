La nuova BMW R 18 Roctane si aggiunge alla R 18, alla R 18 Classic, alla R 18 B e alla R 18 Transcontinental come quinto membro della famiglia R 18. Il design classico e la tecnologia contemporanea si fondono in un unicum di grande affascino. Il motore boxer BMW più possente di tutti i tempi eroga una coppia muscolosa in una finitura nera metallizzata opaca e con cover nere lucide, oltre all’impianto di scarico e ai controdadi a stella in dark chrome.

BMW R 18 Roctane: motore

Il cuore della nuova BMW R 18 Roctane è il noto motore bicilindrico piatto (2 cilindri), il “big boxer”. Non solo per il suo aspetto imponente, ma anche per le sue specifiche tecniche, il motore della nuova R 18 Roctane, rifinito in nero Avus metallizzato opaco e con coperture nere lucide.

Il più possente motore boxer a 2 cilindri mai costruito nella produzione di serie di motociclette vanta una cilindrata di 1.802 cc. Genera una potenza di 67 kW (91 CV) a 4.750 giri/min. Nell’intervallo tra i 2.000 e i 4.000 giri/min, eroga una coppia sempre superiore a 150 Nm, così come una potenza essenziale e un suono inconfondibile. Il motore nero è perfettamente abbinato all’impianto di scarico cromato scuro e ai controdadi a stella.

BMW R 18 Roctane: caratteristiche

I cerchi in lega conferiscono alla moto un look elegante. 3,5 x 21″ all’anteriore con pneumatici da 120/70 B 21 e 5,5 x 18″ al posteriore con pneumatici da 180/55 B 18. La nuova BMW R 18 Roctane è caratterizzata da una posizione distesa della pedana, cosiddetta “centrale”. Questa posizione classica dietro i cilindri non solo è tipica di BMW, ma consente anche una posizione di guida comoda e attiva per controllare al meglio la moto.

La R 18 Roctane è dotata di una sella a due piani che si rastrema verso la parte posteriore, con cinghie per il passeggero, ed è equipaggiata con pedane appoggiapiedi lunghe insieme al pedale a bilanciere del cambio. Il manubrio alto e rivestito di nero assicura una posizione di guida eretta e comoda.

La nuova R 18 Roctane è equipaggiata in modo ideale per la guida rilassata e il turismo grazie alle valigie dello stesso colore della moto. Le valigie offrono 27 litri di spazio per il bagaglio ciascuna. Per i tour più lunghi, la nuova R 18 Roctane può essere equipaggiata con un parabrezza con fari supplementari e indicatori di direzione sospesi della gamma di accessori originali.

La nuova R 18 Roctane presenta una verniciatura nera di serie. Come optional sono disponibili le verniciature grigio minerale metallizzato opaco e Manhattan metallizzato opaco. Per soddisfare le esigenze individuali dei clienti, la nuova R 18 Roctane è dotata di serie delle tre modalità di guida “Rain”, “Roll” e “Rock”, una caratteristica insolita in questo segmento. La dotazione di serie comprende anche l’ASC (Automatic Stability Control), che garantisce un elevato livello di sicurezza di guida. Inoltre, la nuova R 18 Roctane è dotata di serie del controllo della coppia del freno motore motore.

Oltre ad altre opzioni, un dispositivo di ausilio alla retromarcia rende le manovre confortevoli e la funzione Hill Start Control facilita le partenze in salita. Le manopole riscaldate, disponibili come optional di serie, tengono le mani al caldo nelle giornate fredde. La nuova R 18 Roctane: la “big boxer” con telaio dal look rigido, tecnologia moderna e materiali autentici in stile custom bagger. Faro con strumentazione rotonda integrata dal design classico.

BMW R 18 Roctane: design

La R 18 Roctane reinterpreta sapientemente lo stile iconico delle epoche passate in stile custom bagger e molti dettagli riflettono il design purista che è stato modellato principalmente da classici come la BMW R 5. Elementi funzionali e di stile come il telaio in acciaio a doppia culla, il serbatoio del carburante a goccia, la trasmissione cardanica aperta o la finitura con doppio filetto bianco (optional ex works) ricordano il leggendario boxer del 1936.

Anche le classiche parti della carrozzeria della R 18 Roctane, come il serbatoio del carburante, i copriruota anteriori e posteriori o l’alloggiamento dei fari, sono in metallo, proprio come un autentico classico. Anche le sospensioni ricordano la leggendaria R 5. Insieme al forcellone a doppio braccio e a un sistema di sospensione cantilever, la struttura rigida del telaio della R 5 è stata perfettamente reinterpretata ai giorni nostri.

—–

