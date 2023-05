Nuova Hyundai Santa Fe, con la nuova versione cambia tutto

Novità in arrivo da Hyundai, con la prossima generazione di Santa Fe, dal design completamente diverso rispetto a quello che siamo abituati a vedere oggi. Se da alcune foto spia abbiamo potuto vedere come la parte anteriore sembra cambiare radicalmente, possiamo iniziare ad intuire in parte il suo aspetto attraverso una foto presa lateralmente.

Contrariamente a quanto affermato da qualcuno in rete, non si stratta ovviamente di un vero e proprio restyling in chiave off road stile Defender, quanto invece qualcosa di più interessante per la guida di tutti i giorni. Il design sembra infatti essere stata pensato per garantire comfort sia su strada che fuoristrada.

Sembra ottimo il lavoro di interpretazione di NYMammoth, con linee che potrebbero essere davvero vicini al progetto originale. In particolare in questi rendering possiamo vedere elementi già presenti nel design Hyundai, che ci portano ad un’idea di Santa Fe decisamente interessante. Un cambiamento completo, come ormai ci ha abituato la casa coreana, evidente nel frontale, che perde qualsiasi riferimento al modello attuale.

Certo, va detto che si tratta di un rendering, e che quindi c’è sempre molto spazio alla fantasia, eppure qualcosa ci dice che non siamo così distanti dal modello definitivo. Possibile?

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.