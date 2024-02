La Nuova MINI Cooper E elettrica sarà disponibile in quattro allestimenti: 184 CV di potenza, 290 Nm di coppia e 305 KM di autonomia.

La MINI Cooper elettrica, come il resto della nuova famiglia di modelli MINI, è oggi disponibile in quattro allestimenti ridisegnati: nuovi colori e finiture del tetto a contrasto particolarmente espressivo nel colore Sunny Side Yellow, con tetto a contrasto e calotte degli specchietti retrovisori in bianco.

In questo livello di allestimento, le superfici dell’abitacolo sono rivestite con materiale a maglia bicolore nero e blu, creando un elegante contrasto con i sedili in pelle sintetica realizzati in Vescin. Questi ultimi sono disponibili in grigio o nero con un motivo a pied-de-poule traforato.

MINI Cooper E: caratteristiche tecniche

Tra le novità di questa MINI Cooper E la carreggiata maggiorata e un passo più lungo. Nella parte anteriore, i fari rotondi e la griglia ottagonale formano il caratteristico volto MINI. Sono disponibili diversi design ottimizzati dal punto di vista aerodinamico per cerchi di dimensioni comprese tra 16 e 18 pollici. L’Active Cruise Control controlla automaticamente la distanza dal veicolo che precede e monitora continuamente la strada. In questo modo, le situazioni potenzialmente pericolose nel traffico intenso possono essere identificate tempestivamente. Il Parking Assistant riconosce automaticamente gli spazi di parcheggio e si occupa del processo di parcheggio automatico premendo un pulsante.

MINI Cooper E: potenza e autonomia

La sensazione di go-kart tipica del marchio è massimizzata dall’erogazione diretta di potenza del motore elettrico. Con un contenuto energetico di 40,7 kWh, la batteria della MINI Cooper E (consumo combinato: 14,3-13,8 kWh/100 km secondo WLTP; emissioni di CO2 combinate: 0 g/km) raggiunge un’autonomia di 305 chilometri nel ciclo di prova WLTP. 28 minuti di ricarica con una potenza DC fino a 75 kW sono sufficienti per caricare la batteria dal 10 all’80%.

L’unità elettrica eroga 184 CV (135 kW) a fronte di una coppia massima sempre disponibile di 290 Nm. Tuttavia la Mini elettrica accelera da 0 a 100 km/h in 7,3 secondi.

