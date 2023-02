Arriva la nuova Range Rover Velar, pura espressione del modern luxury del brand e caratterizzata dalla più recente tecnologia, dalla raffinatezza del marchio Range Rover e da un nuovo design impattante, pulito e riduttivo.

Se la Range Rover ha aperto la strada alla filosofia riduttiva del design Range Rover, la nuova griglia insieme ai nuovi fari Pixel LED9 e alle luci diurne Signature, assicura il look che caratterizza l’intera famiglia. Nella parte posteriore, il potente sbalzo mette in evidenza l’imponente lunghezza della nuova Range Rover Velar. Questo sbalzo sottolinea l’aspetto forte del veicolo, mentre il nuovo paraurti basso posteriore crea un equilibrio di proporzioni, celando i terminali di scarico per un look pulito ed elegante.

All’interno, gli elementi della nuova Range Rover Velar sono ancora più riduttivi, grazie ad una straordinaria maestria artigianale e ai nuovi materiali. L’ultima evoluzione dell’infotainment Pivi Pro Range Rover7 è l’elemento centrale; l’interfaccia di vetro curvo da 11.4″ è posizionata ergonomicamente più in alto per un impiego più semplice, con minori possibilità di distrazione e riflessi1.

La nuova Range Rover Velar continua a offrire un’alternativa alla pelle e sedili grazie al tessuto danese in lana Kvadrat con inserti Ultrafabrics in tessuto di poliuretano.

Tecnologia e design sulla nuova Range Rover Velar

La nuova Range Rover Velar è la prima a presentare l’infotainment Pivi Pro7 di nuova generazione, che incorpora i controlli di tutte le funzioni chiave del veicolo all’interno del nuovo touchscreen in vetro curvo da 11,4″; il suo design pulito sembra farlo “galleggiare”.

I controlli per il clima, sedili e il volume audio sono sempre visibili su ciascun lato dello schermo tramite nuove barre laterali, con controlli di scorrimento multifunzionali su entrambi i lati. L’infotainment di nuova generazione è stato studiato per ridurre i tempi di attività e interazione e offrire l’esperienza tecnologica più user-friendly possibile. Circa l’80% delle attività può essere eseguito con due tocchi dalla schermata iniziale.

Pivi Pro7 supporta la connettività smartphone con Wireless Apple CarPlay 2. È supportato anche il Wireless Android Auto, mentre il Wireless Device Charging fornisce una ricarica rapida immediata e riduce la necessità di cavi.

La nuova Range Rover Velar è anche abilitata Wi-Fi con un piano dati6, per garantire l’intrattenimento e la connessione dei passeggeri. Pivi Pro7 offre una doppia tecnologia SIM/eSIM integrata e un’architettura basata su cloud, il che significa che offre accesso completo a una gamma di app online6 – tra cui Spotify e Deezer – integrate nel sistema di infotainment.

Amazon Alexa3 porta un nuovo livello di praticità, grazie alla possibilità di controllare varie impostazioni e funzionalità con comandi vocali naturali, e riduce anche le possibilità di distrazione1. Alexa è integrata in Pivi Pro7 e può essere attivata semplicemente dicendo “Alexa” o toccando il pulsante Alexa sul touchscreen.

Suono da rock star, silenzio da biblioteca e aria pura

L’abitacolo della nuova Range Rover Velar riduce al minimo il rumore della strada grazie alla pionieristica tecnologia Active Road Noise Cancellation8, che garantisce alla nuova Range Rover Velar il titolo di veicolo più silenzioso della sua categoria per il rumore della strada. Questa tecnologia rileva le frequenze esterne ed elabora automaticamente un antirumore attraverso il sistema audio del veicolo, riducendo il livello di rumore interno complessivo di un minimo di 4 dB.

La gamma di potenti sistemi audio Meridian per la nuova Range Rover Velar è guidata dal sistema audio surround Meridian™ 3D opzionale, che offre una riproduzione musicale ad alta fedeltà utilizzando fino a 17 altoparlanti e 750W di potenza dell’amplificatore per un’esperienza di ascolto coinvolgente.

L’ultimo sistema Cabin Air Purification Plus è disponibile come parte del Comfort Pack opzionale (standard su Autobiography) per il benessere e la vigilanza degli occupanti, grazie ad una superiore qualità dell’aria. Inoltre, i dispositivi CO2 Management e PM2.5 Cabin Air Filtration, migliorano l’ambiente in cabina monitorando l’aria interna ed esterna e regolandosi di conseguenza.

Prestazioni e capacità elettrificate

La Velar ibrida Plug-in è più capace e flessibile che mai, con un’autonomia in modalità elettrica che arriva10 fino a 64 km grazie a un pacco batterie riprogettato, mentre i modelli benzina e diesel con tecnologia mild hybrid assicurano raffinatezza e consumi ridotti.

La nuova Range Rover Velar ha la potenza adatta a tutti i clienti, inclusa la plug-in P400e. Questa è disponibile accanto a una gamma di motori Ingenium diesel, dotati di tecnologia Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV) che aumenta efficienza e le prestazioni, e benzina.

La P400e offre il meglio di entrambi i mondi, combinando un motore elettrico da 105 kW con un motore a benzina Ingenium, per fornire prestazioni senza sforzo e silenziose. Con la sola energia elettrica si può arrivare fino a 64 km con consumo di 1,6 l/100 km. L’autonomia electric-only è aumentata di oltre il 20% rispetto ai precedenti 53 km grazie alla batteria più grande da 19,2 kW10.

Con una coppia combinata di 404 CV e 640 Nm dal suo motore a benzina Ingenium a quattro cilindri 2.0 litri da 300 CV e dal motore elettrico da 105 kW, la P400e è in grado di accelerare da 0-100 km/h in 5,4 secondi, con una velocità massima di 209 km/h. Può anche viaggiare con la sola energia elettrica fino a 140 km/h10.

Il P400e è uno dei pochissimi veicoli plug-in in grado di ricaricare rapidamente in corrente continua, con una carica dello 0-80% possibile in soli 30 minuti utilizzando un caricabatterie da 50 kW. A casa, può ricaricare da 0 al 100 % utilizzando un caricabatterie CA da 7 kW in circa due ore e mezza.

L’ultima generazione di motori Ingenium diesel è disponibile con tecnologia MHEV a 48 volt per una maggiore efficienza e potenza, utilizzando un generatore/starter integrato a cinghia (BiSG) per recuperare l’energia solitamente persa durante la decelerazione. Questa è immagazzinata in una batteria agli ioni di litio da 48 volt sotto il vano di carico posteriore. La batteria può ridistribuire l’energia durante l’accelerazione, offrendo allo stesso tempo un sistema start-stop più raffinato e reattivo.

Il quattro cilindri da 2.0 litri presenta ora una nuova trasmissione automatica a otto velocità con cambio più fluido. Il P250 eroga 250 CV e 365 Nm di coppia, registra 0-100 km/h in 7,5 secondi, emissioni di CO2 da 211g/km e consumi fino a 9.3 l/100km10.

Il diesel D300 da 3,0 litri a sei cilindri in linea sviluppa 300 CV e 650 Nm di coppia e offre prestazioni potenti, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,5 secondi. Sono montati turbo sequenziali e un avanzato sistema di post-trattamento, con emissioni di CO2 da 188g/km e consumi di 7,2l/100km10.

Il 2.0 litri, diesel a quattro cilindri D200 Ingenium eroga 204 CV con emissioni di CO2 da 168 g/km* e consumi fino a 6.4 l/100km.10

La gamma di motori nuova Range Rover Velar:

Ibrido elettrico

P400e – 404 CV, 2.0 litri benzina a quattro cilindri PHEV, 640 Nm di coppia a 1.500-4.400 giri/min, automatico otto-velocità, trazione integrale.

Benzina

P250 – 250 CV 2.0-litri quattro cilindri benzina, 365 Nm di coppia a 1.300-4.500 giri/min, automatico otto velocità, trazione integrale.

Diesel

D200 – 204 CV, 4 cilindri diesel 2.0 litri MHEV, 430 Nm di coppia a 1.750-2.500 giri/min, automatico a otto velocità, trazione integrale.

D300 – 300 CV, diesel a sei cilindri da 3.0 litri MHEV, 650 Nm di coppia a 1.500-2.500 giri/min, automatico a otto velocità, trazione integrale.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.