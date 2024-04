Opel Frontera: torna elettrica e ibrida, in arrivo in autunno

Opel Frontera, il celebre fuoristrada degli anni ’90, ritorna in una veste moderna in versioneelettrica e ibrida. Design, interni, funzionalità e motori della nuova Opel Frontera.

Opel ha recentemente svelato le prime immagini del nuovo SUV Frontera. Questo nuovo modello, che riporta in vita il nome di un celebre fuoristrada degli anni ’90 e dei primi anni 2000, mira a combinare praticità e convenienza con un focus particolare sulla mobilità elettrica e ibrida, seguendo la direzione intrapresa da Opel verso l’elettrificazione completa della sua gamma.

La nuova Opel Frontera arriverà nelle concessionarie nell’autunno del 2024. La vettura si caratterizza per un design distintivo, con una carrozzeria “boxy” e un aspetto robusto che rievoca il suo predecessore fuoristradistico, pur inserendosi in un contesto moderno grazie all’adozione della piattaforma Smart Car di Stellantis.

Quest’ultima, già utilizzata per modelli come la nuova Citroën C3, promette versatilità e un ampio spettro di opzioni motoristiche, inclusi un modello completamente elettrico e uno ibrido a 48 volt.

Esteticamente, la Frontera sfoggia il nuovo logo di Opel e presenta soluzioni stilistiche innovative, come i gruppi ottici a LED articolati intorno al Vizor, la mascherina che ormai identifica le nuove produzioni del marchio.

Gli interni si distinguono per i servizi digitali, con due display da 10 pollici che dominano la plancia, offrendo al contempo soluzioni alternative orientate alla praticità e alla riduzione dei costi, come la possibilità di integrare lo smartphone del guidatore nell’esperienza di infotainment del veicolo.

La Frontera non solo punta sull’estetica e sulla tecnologia ma anche sulla funzionalità, come dimostra il suo ampio bagagliaio da 460 litri, espandibile fino a 1.600 litri con i sedili abbattuti, garantendo così ampie capacità di carico per soddisfare le esigenze delle famiglie moderne e degli appassionati di avventure.

Anche se Opel non ha ancora annunciato il prezzo ufficiale della nuova Frontera, possiamo fare delle ipotesi basate sul posizionamento di mercato dell’auto e sulle caratteristiche offerte, confrontandola con altri veicoli simili già presenti nel listino del marchio e considerando le tendenze di prezzo all’interno del gruppo Stellantis.

Attualmente, la gamma SUV di Opel si posiziona con la Mokka nella fascia di prezzo che parte da 26.100 euro per le versioni base, arrivando fino ai 42.000 euro per l’elettrica. La Grandland, più grande, inizia invece intorno ai 33.500 euro, raggiungendo e superando i 55.000 euro per i modelli top di gamma, specialmente nelle versioni ibride plug-in.

Considerando che la Frontera si colloca tra questi due modelli per dimensioni e prestazioni, è ragionevole aspettarsi un prezzo di partenza che si possa posizionare intorno ai 28.000 – 30.000 euro per le versioni base ibride a 48 volt. Per le varianti completamente elettriche, il prezzo potrebbe invece partire da circa 35.000 euro, considerando il costo generalmente più elevato dei veicoli elettrici rispetto a quelli con motorizzazioni tradizionali o mild hybrid, dovuto principalmente al valore delle batterie. Si tratta ovviamente di ipotesi, in attesa del listino prezzi ufficiali.

