Opel Frontera, nel 2024 ritorna in versione elettrica

Opel Frontera segna il ritorno del fuoristrada prodotto negli anni Novanta, stavolta elettrico e fino a 7 posti.

L’offerta a ruote alte del marchio di Rüsselsheim nel 2024 si amplia, e anzi segna il ritorno di un nome particolarmente apprezzato negli anni Novanta: la Opel Frontera.

L’auto seguirà il debutto della seconda generazione della Opel Grandlan, anch’essa prevista nel 2024, e come lei, e come la Peugeot 3008, sorgerà sulla nuova piattaforma STLA Medium del gruppo Stellantis. Ciò lascia intendere che sarà elettrica, ma che avrà anche versioni endotermiche elettrificate.

Le prime immagini della Opel Frontera

La Opel Frontera sarà il primo modello del marchio tedesco con il logo recentemente ristilizzato. Opel ha pubblicato le prime immagini teaser che mostrano pochi dettagli, come la forma grande e squadrata, il colore arancio e lo stesso logo.

In ogni caso, sappiamo che essendo imparentato con la Peugeot 5008, non è da escludere che abbia fino a sette posti e sia più lungo di 4,6 metri, andando quindi a posizionarsi là dove oggi ci sono Kia Sorento e Hyundai Santa Fe, ma con listino più economico.

Opel parla di un modello con “elevato livello di spazio e versatilità“, per attirare “sia i clienti con uno stile di vita attivo che le famiglie“. Descrizioni che alludono a un grande spazio interno, così come a un buon volume di carico, e che quindi rendono la Frontera la nuova ammiraglia, sia SUV che in generale, del costruttore tedesco.

Copyright Image: Sinergon LTD