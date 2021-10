Pronti a vedere May in Italia? Se lo incontrate, fatecelo sapere!

La seconda stagione di “Our Man in...” condotta da James May, che ha iniziato con il Giappone, avrebbe dovuto essere ambientata negli USA. Ma, a causa della pandemia che limita i viaggi da UK a Stati Uniti, è stata in cancellata, venendo sostituita niente meno che da “Our Man in Italy”.

Il noto conduttore britannico di The Grand Tour e Oh Cook! sarà quindi diretto nel Bel Paese, alla scoperta di tutte le sue peculiarità. Un vero e proprio “Grand Tour” di quelli che andavano di moda tra i giovani nobili e alto borghesi inglesi e tedeschi dell’Ottocento, quando girovagavano per l’Italia (Goethe ci ha persino scritto un libro, Viaggio in Italia).

Our Man in Italy: May nel Paese dalle mille contraddizioni

Se già il Giappone aveva colpito James May per i suoi contrasti, molto di più lo farà l’Italia, che vedrà tutta in lungo e in largo, dalle calde spiagge della Sicilia, alle cime più alte delle Alpi. Del resto, da buon inglese May ritiene l‘Italia uno dei suoi posti preferiti in tutto il mondo (come dimenticare il suo amore per la Panda), che ammira per lo stile, la cultura – e la Nutella.

Terra di contraddizioni, da una parte tra i Paesi più all’avanguardia del globo nella scienza, nell’ingegneria e nella moda; dall’altra, è noto anche per le sue infrastrutture arretrate, la corruzione, e il debito pubblico che sulla carta la fanno sembrare sull’orlo del fallimento. James May descrive l’Italia come un biscotto Garibaldi: “Non dovrebbe funzionare, eppure in qualche modo è un trionfo“.

Agli occhi degli stranieri, sembra che gli italiani abbiano la loro vita sotto controllo, senza che il lavoro prenda mai il sopravvento sulla famiglia. Ma sarà davvero così, o è uno stereotipo antiquato?

Quando uscirà?

Dato che le riprese sono praticamente appena iniziate, non c’è una data certa: James May è tuttora in missione per scoprire l’Italia del 21esimo secolo. Tuttavia, Our May in Italy dovrebbe essere distribuito su Amazon Prime nel corso del 2022.

—–

